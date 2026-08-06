Кюстендилеца подкрепя ЦСКА в Батуми

Лидерът на Сектор "Г" Иван Велчев подкрепя на живо ЦСКА срещу Макаби (Тел Авив). Кюстендилеца пусна снимка от стадион ""Аджарабет Арена" в Батуми, където двата отбора се изправят един срещу друг в първи двубой от третия квалификационен кръг на Лига Европа.
Силен ЦСКА! Голяма червена вечер! Армейците сгазиха Макаби
Както е известно, израелците бяха наказани от УЕФА да играят пред празни трибуни заради използването на пиротехнически средства от техните фенове по време на домакинския мач срещу Шериф (Тираспол).