Кюстендилеца подкрепя ЦСКА в Батуми

Лидерът на Сектор "Г" Иван Велчев подкрепя на живо ЦСКА срещу Макаби (Тел Авив). Кюстендилеца пусна снимка от стадион ""Аджарабет Арена" в Батуми, където двата отбора се изправят един срещу друг в първи двубой от третия квалификационен кръг на Лига Европа.

Силен ЦСКА! Голяма червена вечер! Армейците сгазиха Макаби

Както е известно, израелците бяха наказани от УЕФА да играят пред празни трибуни заради използването на пиротехнически средства от техните фенове по време на домакинския мач срещу Шериф (Тираспол).

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google