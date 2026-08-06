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Уругвай разкри новия си селекционер

  • 6 авг 2026 | 19:52
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Уругвай разкри новия си селекционер

Диего Форлан беше назначен за селекционер на националния отбор на Уругвай, както и на младежката формация до 20 години, обяви Футболната асоциация на страната. 47-годишният бивш нападател на Манчестър Юнайтед, Атлетико Мадрид и Интер наследява Марсело Биелса, който напусна след отпадане без победа в груповата фаза на Световното първенство това лято. Форлан ще започне мандата си веднага в отбора до 20 години, съобщи федерацията.

„Форлан се завръща там, където остави незаличима следа. Модел за подражание, икона и емблема на едно незабравимо поколение, най-добрият играч на Световното първенство в Южна Африка през 2010 г. се завръща сега, за да допринесе със своя опит, лидерство и задълбочени познания за международния футбол“, се казва в изявление на Уругвайската футболна федерация.

Назначаването е част от усилията на Уругвай да се възстанови след напускането на Биелса. Аржентинецът си тръгна, когато договорът му изтече, и призна на пресконференция, че не е успял да оформи добър колектив. Местните медии също така подчертаха напрежението между Биелса и някои членове на отбора по време на турнира.

Форлан, който изигра112 мача и помогна на Уругвай да спечели титлата на Копа Америка през 2011 г., се оттегли от игра през 2019 г. и оттогава е треньор на уругвайските клубове Пенярол и Атенас. Той ще поеме контрола върху приятелските мачове на Уругвай, насрочени между септември и ноември, допълва БТА.

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