Флориан Велброк завоюва втора европейска титла в Париж

Германецът Флориан Велброк завоюва втора титла в плуването в открити води на Европейското първенство в Париж, като добави злато на 5 километра към това на 10 км.

Велброк доминираше от самото начало и удържа късния натиск от унгареца Давид Бетлехем, който, както и предния ден, трябваше да се задоволи със сребро. Бронзът отиде при италианеца Грегорио Палтриниери.

Велброк се представи добре в река Сена след олимпийското си фиаско от 2024 г., когато не спечели медал нито в откритите води там, нито по-късно в състезанията в басейна.

Завръщането му на върха също е забележително, като се има предвид, че той претърпя няколко здравословни проблеми през този сезон.

"Нямам обяснение откъде дойде този скок в представянето ми“, каза той. „Понякога трябваше да тренирам с момичетата тази година, защото просто бях твърде бавен за момчетата.“

28-годишният състезател е постигнал двоен успех на 5/10 км на световните първенства през 2023 и 2025 г., а миналата година дори грабна всичките четири златни медала в открити води на световното в Сингапур, като другите дисциплини са спринтът и щафетата.

„Просто си мисля, че може би ще мога да повторя това, което направих в Сингапур, и да спечеля четири златни медала. Но е по-добре да остана здраво стъпил на земята засега“, каза Велброк.

Той вече има общо пет медала на Европейското първенство, три от които златни. Той също така има 11 златни и общо 16 медала от световни първенства и олимпийски игри.

Велброк заяви, че няма да се състезава в състезанията в басейна в Париж следващата седмица.

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