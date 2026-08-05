Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Янев и Гбамен говорят в Грузия
  1. Sportal.bg
  2. Водни спортове
  3. Флориан Велброк завоюва втора европейска титла в Париж

Флориан Велброк завоюва втора европейска титла в Париж

  • 5 авг 2026 | 17:04
  • 438
  • 0
Флориан Велброк завоюва втора европейска титла в Париж

Германецът Флориан Велброк завоюва втора титла в плуването в открити води на Европейското първенство в Париж, като добави злато на 5 километра към това на 10 км.

Велброк доминираше от самото начало и удържа късния натиск от унгареца Давид Бетлехем, който, както и предния ден, трябваше да се задоволи със сребро. Бронзът отиде при италианеца Грегорио Палтриниери.

Велброк се представи добре в река Сена след олимпийското си фиаско от 2024 г., когато не спечели медал нито в откритите води там, нито по-късно в състезанията в басейна.

Завръщането му на върха също е забележително, като се има предвид, че той претърпя няколко здравословни проблеми през този сезон.

"Нямам обяснение откъде дойде този скок в представянето ми“, каза той. „Понякога трябваше да тренирам с момичетата тази година, защото просто бях твърде бавен за момчетата.“

28-годишният състезател е постигнал двоен успех на 5/10 км на световните първенства през 2023 и 2025 г., а миналата година дори грабна всичките четири златни медала в открити води на световното в Сингапур, като другите дисциплини са спринтът и щафетата.

„Просто си мисля, че може би ще мога да повторя това, което направих в Сингапур, и да спечеля четири златни медала. Но е по-добре да остана здраво стъпил на земята засега“, каза Велброк.

Той вече има общо пет медала на Европейското първенство, три от които златни. Той също така има 11 златни и общо 16 медала от световни първенства и олимпийски игри.

Велброк заяви, че няма да се състезава в състезанията в басейна в Париж следващата седмица.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Водни спортове

Президентът на Световното гребане: Пловдив е известен в гребната общност и се надявам да се връщаме отново и отново

Президентът на Световното гребане: Пловдив е известен в гребната общност и се надявам да се връщаме отново и отново

  • 5 авг 2026 | 16:45
  • 535
  • 0
Чад Ле Кло загуби дома си при пожар

Чад Ле Кло загуби дома си при пожар

  • 5 авг 2026 | 13:28
  • 1087
  • 0
Отборът на България завърши на девето място в техническата програма по артистично плуване на Eвропейското, титла за Русия

Отборът на България завърши на девето място в техническата програма по артистично плуване на Eвропейското, титла за Русия

  • 4 авг 2026 | 18:10
  • 651
  • 0
Белият амур: рибата – чистач на Гребния канал в Пловдив

Белият амур: рибата – чистач на Гребния канал в Пловдив

  • 4 авг 2026 | 17:32
  • 1235
  • 0
Дресъл и Уолш триумфираха на 50 метра свободен стил в САЩ

Дресъл и Уолш триумфираха на 50 метра свободен стил в САЩ

  • 4 авг 2026 | 16:36
  • 702
  • 0
Австралийски плувец се оттегли от лидерската група на отбора заради пиянска проява

Австралийски плувец се оттегли от лидерската група на отбора заради пиянска проява

  • 4 авг 2026 | 16:12
  • 826
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Янев и Гбамен говорят в Грузия - гледайте на живо!

Янев и Гбамен говорят в Грузия - гледайте на живо!

  • 5 авг 2026 | 18:25
  • 2046
  • 7
Внимавай, Левски, Кайрат е по-труден съперник от румънския шампион!

Внимавай, Левски, Кайрат е по-труден съперник от румънския шампион!

  • 5 авг 2026 | 16:30
  • 15561
  • 73
Звездата на Макаби пожела да не играе срещу ЦСКА

Звездата на Макаби пожела да не играе срещу ЦСКА

  • 5 авг 2026 | 11:05
  • 56010
  • 56
Никола Цолов пред Sportal.bg: Шест победи са повече, отколкото очаквахме за целия сезон

Никола Цолов пред Sportal.bg: Шест победи са повече, отколкото очаквахме за целия сезон

  • 5 авг 2026 | 15:42
  • 5958
  • 3
Разкош за ЦСКА в хотела, в който бе и Карлос Насар в Батуми

Разкош за ЦСКА в хотела, в който бе и Карлос Насар в Батуми

  • 5 авг 2026 | 15:46
  • 8974
  • 39
Левски заминава за пъкъла на пустинята - ужасна жега заплашва “сините”

Левски заминава за пъкъла на пустинята - ужасна жега заплашва “сините”

  • 5 авг 2026 | 10:32
  • 52647
  • 140