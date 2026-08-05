Президентът на Световното гребане: Пловдив е известен в гребната общност и се надявам да се връщаме отново и отново

Президентът на Световното гребане Жан-Кристоф Ролан засипа с похвали Пловдив и Организационния комитет на серия от големи шампионати, които се провеждат на Гребната база от 2011 г. От 6 до 9 август градът приема Световно първенство за мъже и жени до 19 години.

"Цялата гребна общност е щастлива да се върне в Пловдив за това първенство. Били сме тук толкова много пъти. Преди няколко седмици за Световната купа, сега за шампионата за мъже и жени до 19 години. Пловдив имам добър опит с приемането на международни гребни състезания и гледам с оптимизъм, че предстои страхотно първенство. Организационният ви комитет е изключително опитен и съм сигурен, че отново ще се справи на високо ниво. Имате страхотен гребен канал. Много сме доволни от условията, които състезателите получават от организационния комитет под лидерството на Иван Попов. И това не е краят на историята. Надяваме се да се връщаме отново и отново в Пловдив през следващите години. Градът е много известен в света на гребането и вярвам, че това ще продължи да бъде така. А подобни събития са важни и за домакините, които да промотират страната си. Важни са и за развитието на децата, които да бъдат привлечени към нашия спорт. Защото в наши дни те имат много различни алтернативи и е важно да представим спорта си по възможно най-добрия начин“, заяви Ролан.

Вицепрезидентът на Световното гребане Анамари Фелпс също се изказа ласкаво за Пловдив и България.

„Благодаря за топлото посрещане. За нас винаги е удоволствие да бъдем тук. Миналата година направихме страхотно Европейско първенство. Винаги усещаме топлота и гостоприемство и се чувстваме прекрасно в Пловдив. За младите гребци шампионатът в тази възрастова група често е първо участие на голямо международно състезание и за световната федерация е много важно те да получат добри първи впечатления и да натрупат опит. Това са първите международни контакти, които те създават и се радваме, че това ще се случи именно тук, за да получат добри впечатления и да останат в спорта ни“, каза Фелпс.

В първенството ще участват 655 състезатели и 200 треньори от 54 страни, разпределени в 229 лодки. Най големи са отборите на Германия – 75, САЩ – 61, Румъния – 54, Великобритания - 56

Председателят на организационния комитет Иван Попов изказа специални благодарности на министерството на младежта и спорта и Община Пловдив за подкрепата.

“Всички отбори вече пристигнаха и започнаха тренировки на гребния канал. Някои от тях пристигат тук със своите лодки, но други – обикновено извън Европа - наемат на място състезателни лодки от големите производители. Преди месец имахме Световна купа и това ни помогна много за организацията. Важно е да отбележим, че заедно с феновете и родителите на състезателите в Пловдив пристигат близо 2000 чужденци, които ще влеят финансите си в икономиката на града за близо 10 дни“, каза Попов.

Заместник-кметът по Спорт, младежки дейности и социална политика Николай Бухалов обяви, че средства за отчуждаването на частен имот до Гребния канал в Пловдив, който стопира изграждането на загряващ канал, част от Екопарк „Марица“, са заложени в общинския бюджет. Той подчерта важността от приемането на подобни големи първенства във връзка с кандидатурата на града за Европейска столица на спорта през 2028 година.

“Изискванията да бъдем домакини на голямо първенство за мъже и жени, както в гребането, така и в кану-каяка са да има загряващ канал. Община Пловдив прави стъпки в тази насока. Трябва да се търси и начина на финансиране, за да може да бъде изграден той. Това не е спортна зала. Гребният канал е парк и е любимо място на пловдивчани. Смятам, че този загряващ канал трябва да бъде изграден“, категоричен бе Николай Бухалов.

Президентът на Българската федерация по гребане Свилен Нейков изрази задоволство, че в състезанието ще участват 6 българските лодки и общо 16 състезатели..

“За първи път участваме с толкова голям брой лодки. Възползваме се от предимството да сме домакините. Имаме пълно скул направление при момчетата и скиф и четворка скул при момичетата. Домакинството на България оказва положително влияние, защото децата търсят изява и тук могат да се сблъскат с предизвикателствата на такова състезание“, категоричен бе той.

При мъжете за България ще гребат Даниел Маринов (скиф), Илиан Николов и Петър Пенков (двойка скул), Стефан Костов, Стоичко Стоичков, Филип Йорданов и Даниел Петков (четворка скул) и Юлиян Шопкин, Атанас Борисов, Александър Миланов и Валери Димитров (четворка без рулеви).

При жените за България ще се състезават Румяна Стоянова (скиф), Мария Чакърова, Лилия Господинова, Виктория Христова и Светлозара Георгиева (четворка скул).

Официалното откриване на първенството е в 18.30 часа тази вечер на Римския стадион, разположен на Главната пешеходна улица, между Сахат тепе и Таксим тепе. В него ще участват Жан-Кристоф Ролан, министърът на младежта и спорта Енчо Керязов, председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева и заместник-кметът на Пловдив Николай Бухалов.

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