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Съставът на България за Европейското по водна топка за мъже до 20 години във Варна ще стане ясен в петък

  • 5 авг 2026 | 18:20
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Съставът на България за Европейското по водна топка за мъже до 20 години във Варна ще стане ясен в петък

Съставът на българския отбор по водна топка за Европейското първенство за мъже до 20 години, което ще се проведе във Варна в периода 10-16 август, ще бъде обявен от треньора Жарко Петрович в петък (7 август), разкри самият той, цитиран от Пресслужбата на централата.

Сръбският специалист води подготвителен лагер с 18 ватерполисти в Кранево. Първият мач на България ще бъде срещу Словения в понеделник (10 август) от 20 часа в плувния комплекс „Приморски“, където за титлата ще се борят най-силните 16 младежки тима от континента.

„Доволен съм от старанието и напредъка на момчетата. Всички са силно мотивирани и са сериозни в тренировките“, заяви Петрович. Заедно с президента на БФВТ Дарий Дановски и с капитана на отбора Младен Димитров той ще даде пресконференция в петък във Варна и ще съобщи подробности за състоянието на тима.

„Също в петък ще стане окончателно ясно кои 15 играчи ще бъдат включени в отбора ни за европейското“, уточни треньорът.

На подготовка в Кранево от 13 юли са: Младен Димитров – вратар, Дениз Каракашев, Стефан Димитров, Ангел Георгиев, Христо Делчев – вратар, Владимир Станков и Богдан Траянов (КВТ Комодор, Варна), Денис Исмаил (КВТ Нептун, Бургас), Кристиян Желязков, Ники Цветков и Калоян Драганов (КПС Спартак, Варна), Георги Панговски (КВТ Черноморец, Бургас), Даниел Тотев и Веселин Ганчев (КВТ Черно море–Тича, Варна), Петър Велинов (КВТ ЦСКА, София), Калоян Иванов (Албасете, Испания), Кристиян Рацов (Ливри-Гарган, Франция) и Леон Касан (Дел Мар, Сан Диего, САЩ).

В първата фаза на шампионата съперници на отбора на България ще бъдат още съставите на Турция (на 11 август) и Франция (12 август).

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