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България зае осмо място в акробатичната програма по артистично плуване на Еврошампионата в Париж

  • 5 авг 2026 | 17:49
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България зае осмо място в акробатичната програма по артистично плуване на Еврошампионата в Париж

Ансамбълът на България зае осмо място в акробатичната програма по артистично плуване на Европейското първенство по плувни спортове в Париж (Франция). Ирен Давидкова, Рая Фурнаджиева, Магдалена Малева, Таисия Николаенко, Валентина Троанска, Мария Вълева, Виктория Векова и Лора Жейнова получиха 141.6790 точки за изпълнението си и се класираха на последната, осма позиция във финала.

Шампионки станаха рускините с 244.8221 точки, с което добавиха трета континентална титла в Париж, след като ликуваха и в техническата и волната програма. Отборът на Испания заслужи сребърните медали с 242.2428 точки, а трето място заеха италианките с 219.2545 точки.

Във вторник отборът на България се нареди на девета позиция в техническата програма на първенство във Франция.

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Снимки: Gettyimages

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