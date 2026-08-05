Плувците с амбиции за финали и подобряване на личните постижения в Париж

На 7 август състезателите от националния тим по плуване потеглят за френската столица, където в момента се провежда европейското първенство по плувни спортове. В надпреварата България ще бъде представено от общо 15 състезатели, а в плуването ще видим Диана Петкова, Габриела Георгиева, Тея Николова, Петър Мицин, Дарен Кирилов, Васил Тушев, Мирослав Терзиев.

Мениджърът на националния ни отбор Кристиян Минковски не скри надеждата си за няколко финала и корекция на лични постижения от повечето състезатели в Париж. Разбира се, погледите са насочени към лидера в състава Петър Мицин, който ще участва на 200 и 400 м свободен стил.

За първи път от доста време на подобен форум ще имаме и мъжки щафети 4 по 100 и 4 по 200 свободен стил.

Минковски очаква пълен професионализъм от седемте състезатели по време на състезанието и според него място сред първите 16 на всеки един от тях ще е голям успех.

"В добра форма съм, надявам се да се представя отлично, но не мога да правя прогнози за класиране. Настроението в отбора е отлично", каза Петър Мицин.

"Очаквам професионално отношение от тези състезатели и всеки да се доближи до максимума от възможностите си. Всяко едно влизане в първите 16 ще бъде успех", каза Минковски.

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Снимки: Sportal.bg