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Монтана с кадрови проблеми преди старта на сезона

  • 23 юли 2026 | 17:17
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ПФК Монтана гостува на Спортист (Своге) в първия кръг от новия сезон 2026/27 във Втора лига. Срещата е в събота, 25-ти юли, от 18:30 часа. Почти изцяло преобразеният тим, поет от сърбина Божидар Джуркович, завърши контролните срещи с най-добрия си резултат това лято – 3:1 над Спартак (Плевен) у дома.

Джуркович няма да може да разчита на вратаря Марсио Роса, който получи по-дълга почивка заради участието си на Световното първенство с Кабо Верде, трима контузени състезатели, които ще отсъстват по-дълго и наказания Борил Григоров. Младият халф получи червен картон в последния мач на Ком (Берковица) през миналата кампания и ще липсва много на Монтана в предстоящата среща. Григоров направи сериозно впечатление по време на предсезонната подготовка.

"Отиваме с мисълта да вземем трите точки. Ще се опитаме да направим така, че кадровите проблеми да не проличат и ще говорим повече след двубоя“, сподели наставникът на монтанчани Божидар Джуркович.  

За последно Монтана срещна Спортист (Своге) на 16 март 2025 година и го победи с 3:0 като гост. Тимът е в серия от 3 поредни успеха срещу този опонент.

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