Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Три бронзови медала за България на Световната купа по спортна аеробика в Орадя

Три бронзови медала за България на Световната купа по спортна аеробика в Орадя

  • 2 авг 2026 | 18:27
  • 235
  • 0
Три бронзови медала за България на Световната купа по спортна аеробика в Орадя

Състезателите от националния отбор за мъже и жени спечелиха три бронзови медала на последната за сезона Световната купа по спортна аеробика в Орадя, Румъния.

Смесената двойка Борислава Иванова и Христо Манолов се класираха на трето място, след като вчера в квалификациите вчера бяха шести. Те демонстрираха своята сила, артистичност, борбеност и непримирим дух, за да се конкурират с едни от най-добрите в света.

В индивидуалната надпревара Иванова с ново силно изиграване също взе бронзово отличие, след като се нареди зад украинката Анастасия Курашвили и Фаидра Диаманти от Гърция.

При мъжете Александър Мишинков игра стабилно и се окичи с бронз, като пред него на почетната стълбичка са двама румънски представители.

Съдия за България беше Калоян Калоянов.

Така равносметката за България от Орадя е пет медала (златен, сребърен и три бронзови), след като по-рано днес девойките спечелиха злато и сребро.

Това беше и последното състезание за националния отбор преди Световното първенство в Памплона през септември. За състезателите при юноши, девойки, мъже и жени предстоят лагери преди заминаването за испанския град.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Гимнастика

Златен и сребърен медал за България при девойките на международния турнир по спортна аеробика в Орадя

Златен и сребърен медал за България при девойките на международния турнир по спортна аеробика в Орадя

  • 2 авг 2026 | 15:54
  • 372
  • 0
Още четири финала за България на Световната купа по спортна аеробика в Орадя

Още четири финала за България на Световната купа по спортна аеробика в Орадя

  • 1 авг 2026 | 19:14
  • 988
  • 0
Почина български доайен в световната спортна акробатика

Почина български доайен в световната спортна акробатика

  • 1 авг 2026 | 10:34
  • 18593
  • 3
Отлично начало за България на Световната купа по спортна аеробика в румънския град Орадя

Отлично начало за България на Световната купа по спортна аеробика в румънския град Орадя

  • 31 юли 2026 | 20:56
  • 887
  • 0
Руските гимнастици ще участват с неутрален статут на Европейското в Загреб

Руските гимнастици ще участват с неутрален статут на Европейското в Загреб

  • 31 юли 2026 | 19:49
  • 461
  • 5
Елитът на европейската акробатика се събра на лагер в Кранево

Елитът на европейската акробатика се събра на лагер в Кранево

  • 29 юли 2026 | 16:21
  • 1063
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 1:0 Ботев (Враца), Текпетей откри

Лудогорец 1:0 Ботев (Враца), Текпетей откри

  • 2 авг 2026 | 19:00
  • 5760
  • 25
Полша се измъчи със САЩ, но отново триумфира в Лигата на нациите

Полша се измъчи със САЩ, но отново триумфира в Лигата на нациите

  • 2 авг 2026 | 16:38
  • 14416
  • 28
Вдъхновеният ЦСКА се завръща на домашната сцена с важно домакинство на новака Дунав

Вдъхновеният ЦСКА се завръща на домашната сцена с важно домакинство на новака Дунав

  • 2 авг 2026 | 07:51
  • 21024
  • 151
Историческо! Словения грабна първи медал от Лигата на нациите

Историческо! Словения грабна първи медал от Лигата на нациите

  • 2 авг 2026 | 12:58
  • 13164
  • 7
Как на футболния свят му писна от Инфантино и каква щеше да е заплатата на швейцареца, ако планът му се бе реализирал

Как на футболния свят му писна от Инфантино и каква щеше да е заплатата на швейцареца, ако планът му се бе реализирал

  • 2 авг 2026 | 13:15
  • 21305
  • 31
Буфон: Бих избрал Конте пред Манчини начело на Италия, случаят с Пирло бе нескопосана политическа машинация

Буфон: Бих избрал Конте пред Манчини начело на Италия, случаят с Пирло бе нескопосана политическа машинация

  • 2 авг 2026 | 10:50
  • 14980
  • 5