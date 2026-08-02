Три бронзови медала за България на Световната купа по спортна аеробика в Орадя

Състезателите от националния отбор за мъже и жени спечелиха три бронзови медала на последната за сезона Световната купа по спортна аеробика в Орадя, Румъния.

Смесената двойка Борислава Иванова и Христо Манолов се класираха на трето място, след като вчера в квалификациите вчера бяха шести. Те демонстрираха своята сила, артистичност, борбеност и непримирим дух, за да се конкурират с едни от най-добрите в света.

В индивидуалната надпревара Иванова с ново силно изиграване също взе бронзово отличие, след като се нареди зад украинката Анастасия Курашвили и Фаидра Диаманти от Гърция.

При мъжете Александър Мишинков игра стабилно и се окичи с бронз, като пред него на почетната стълбичка са двама румънски представители.

Съдия за България беше Калоян Калоянов.

Така равносметката за България от Орадя е пет медала (златен, сребърен и три бронзови), след като по-рано днес девойките спечелиха злато и сребро.

Това беше и последното състезание за националния отбор преди Световното първенство в Памплона през септември. За състезателите при юноши, девойки, мъже и жени предстоят лагери преди заминаването за испанския град.

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