Гимнастичките ни с открита тренировка преди Европейското в Загреб

Женският национален отбор по спортна гимнастика ще проведе открита тренировка преди Европейското първенство в Загреб (Хърватия) от 13 до 16 август.

Заниманието ще се състои на 6 август, четвъртък, от 10:30 часа в залата по спортна гимнастика на Национална спортна база “Раковски” в София.

По време на събитието официално ще бъде обявен състава на националния отбор, който ще представя България на шампионата на Стария континент. Първенството е с особено знамение за българската спортна гимнастика, тъй като за първи път от много години страната ни ще участва с пълен женски отбор.

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