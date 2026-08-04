Италиански бранд отново ще облече българските гимнастички за Европейското

Националните ни отбори по спортна гимнастика за жени и девойки ще се представят с нова екипировка на Европейското първенство, което ще се проведе от 13 до 16 август в Загреб, Хърватия, съобщиха от Българската федерация по гимнастика. За трета поредна година българските гимнастички ще се състезават с трика на италианската марка SIGOA, известна с изработката на висококачествена екипировка за спортна гимнастика. Националният ни тим, воден от бронзовата медалистка на греда от Световната купа във Варна Никол Стоименова, ще разчита не само на добрата си подготовка, но и на стилната визия, която вече се превърна в запазена марка на отбора.

SIGOA е сред предпочитаните производители на екипировка за редица водещи европейски национални отбори, сред които тези на Гърция, Хърватия, Украйна и Италия, чийто лидер е олимпийската шампионка Аличе Д'Амато.

България ще бъде представена с пълен състав при жените и с две състезателки при девойките. Сред отсъстващите ще бъде двукратната европейска вицешампионка на прескок Валентина Георгиева, която продължава възстановяването си след операции на крака и кръста.

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