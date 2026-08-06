Известни са първите участници от Североизток в турнира за купата на България

Шест отбора от аматьорския футбол на Североизтока ще участват в новото издание на турнира за купата на България. Става въпрос за Черноморец (Балчик), Волов-Шумен 2007 (Шумен), Ботев (Нови пазар), Аксаково (Аксаково), Бенковски (Исперих) и СФК Светкавица 2014 (Търговище). Първите два вече се класираха директно за турнира. Другите четири тима ще играят квалификации за останалите две места.

Програмата:

септември 2026 година:

Черноморец (Балчик) – класира се директно за турнира

Волов-Шумен 2007 (Шумен) – класира се директно за турнира

Ботев (Нови пазар) – Аксаково (Аксаково)

Бенковски (Исперих) – СФК Светкавица 2014 (Търговище)

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