Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Североизточна Трета лига
  3. Ясни съперниците на Североизток за купата на АФЛ

Ясни съперниците на Североизток за купата на АФЛ

  • 6 авг 2026 | 13:56
  • 1296
  • 0
Ясни съперниците на Североизток за купата на АФЛ

18 отбора влизат в битката за излъчване на победител от Североизточна България в турнира за купата на Аматьорската футболна лига. Към 14-те тима от местната Трета лига се присъединиха и четири отбора – по един от областните групи на Варна, Русе, Шумен и Разград. Жребият определи съперниците в първия кръг. Победителят на зоната трябва да бъде излъчен до края на месец март 2027 година. Той ще продължи битката за трофея с участие в полуфиналите. За тях се класира най-добрия отбор от всяка от четирите зони.

Купа на АФЛ – Североизточна България – I кръг – 15 август 2026 г., събота, 18:00 часа:

Ендже (Царев брод, Област Шумен)  – Бенковски (Исперих)

Черноморец (Балчик)Устрем (Дончево)

Волов Шумен 2007 (Шумен) – Ботев (Нови пазар)

Бели Лом (Дряновец, Област Разград) – Септември (Драгоево)

Аксаково (Аксаково) – Олимпик (Варна)

Рилци (Добрич)Доростол (Силистра)

Янтра (Ценово, Област Русе) – Черноломец (Попово)

Септември (Тервел) – СФК Светкавица 2014 (Търговище)

Купа на АФЛ – Североизточна България – I кръг – 16 август 2026 г., неделя, 18:00 часа:

Атлетик (Провадия, Област Варна) – Девня (Девня)

Североизточната Трета лига стартира с яки дербита
Североизточната Трета лига стартира с яки дербита
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Звезда на ЦСКА 1948 проговори български: Няма пари

Звезда на ЦСКА 1948 проговори български: Няма пари

  • 7 авг 2026 | 16:19
  • 17116
  • 12
Вратар си тръгна от Добруджа заради неизплатени заплати

Вратар си тръгна от Добруджа заради неизплатени заплати

  • 7 авг 2026 | 16:15
  • 3241
  • 3
Пирин вади юношите, за да се върне към корените си

Пирин вади юношите, за да се върне към корените си

  • 7 авг 2026 | 16:15
  • 1546
  • 6
Мамаду Диало: Искаме да надградим второто място от миналия сезон, вярвам, че ще победим Панатинайкос

Мамаду Диало: Искаме да надградим второто място от миналия сезон, вярвам, че ще победим Панатинайкос

  • 7 авг 2026 | 15:28
  • 636
  • 1
Поставят барелеф на Ферарио Спасов в Ловеч

Поставят барелеф на Ферарио Спасов в Ловеч

  • 7 авг 2026 | 15:08
  • 2991
  • 5
Спартак (Варна) се раздели с колумбийски защитник

Спартак (Варна) се раздели с колумбийски защитник

  • 7 авг 2026 | 14:56
  • 1456
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Левски и Локомотив (Пловдив), Хевертон стартира за "сините"

11-те на Левски и Локомотив (Пловдив), Хевертон стартира за "сините"

  • 7 авг 2026 | 20:08
  • 13121
  • 27
Сериозен интерес за ЦСКА - Макаби: продадоха се над 7000 билета

Сериозен интерес за ЦСКА - Макаби: продадоха се над 7000 билета

  • 7 авг 2026 | 18:06
  • 16897
  • 102
Етър пречупи Марек и продължава да е безгрешен във Втора лига

Етър пречупи Марек и продължава да е безгрешен във Втора лига

  • 7 авг 2026 | 20:40
  • 7025
  • 9
Как Мохамед Салах се озова в четвъртия най-голям клуб в Турция

Как Мохамед Салах се озова в четвъртия най-голям клуб в Турция

  • 7 авг 2026 | 18:31
  • 7942
  • 10
Българските отбори в Европа: 15 мача и само една загуба

Българските отбори в Европа: 15 мача и само една загуба

  • 7 авг 2026 | 10:57
  • 27666
  • 279
Ливърпул с първа оферта за Брадли Баркола

Ливърпул с първа оферта за Брадли Баркола

  • 7 авг 2026 | 16:54
  • 7834
  • 9