Ясни съперниците на Североизток за купата на АФЛ

18 отбора влизат в битката за излъчване на победител от Североизточна България в турнира за купата на Аматьорската футболна лига. Към 14-те тима от местната Трета лига се присъединиха и четири отбора – по един от областните групи на Варна, Русе, Шумен и Разград. Жребият определи съперниците в първия кръг. Победителят на зоната трябва да бъде излъчен до края на месец март 2027 година. Той ще продължи битката за трофея с участие в полуфиналите. За тях се класира най-добрия отбор от всяка от четирите зони.

Купа на АФЛ – Североизточна България – I кръг – 15 август 2026 г., събота, 18:00 часа:

Ендже (Царев брод, Област Шумен) – Бенковски (Исперих)

Черноморец (Балчик) – Устрем (Дончево)

Волов Шумен 2007 (Шумен) – Ботев (Нови пазар)

Бели Лом (Дряновец, Област Разград) – Септември (Драгоево)

Аксаково (Аксаково) – Олимпик (Варна)

Рилци (Добрич) – Доростол (Силистра)

Янтра (Ценово, Област Русе) – Черноломец (Попово)

Септември (Тервел) – СФК Светкавица 2014 (Търговище)

Купа на АФЛ – Североизточна България – I кръг – 16 август 2026 г., неделя, 18:00 часа:

Атлетик (Провадия, Област Варна) – Девня (Девня)

Североизточната Трета лига стартира с яки дербита

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