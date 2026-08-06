Президентът на БК ЦСКА: Ако футболистите вкарват по два гола на мач, единият е благодарение на феновете

Президентът на баскетболния ЦСКА Гинко Василев застана пред камерата на Sportal.bg преди първия мач на ЦСКА тази вечер срещу Макаби (Тел Авив) от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Двубоят на "Аджарабет Арена" в грузинския град Батуми започва в 19:00 часа, а ето и какви са неговите очаквания за срещата. Той не пропусна да коментира представянето на футболистите и до този момент.

“Със сигурност няма да бъде лесен мач, ние - ЦСКА сме нещо различно и всеки отбор, който излезе срещу нас винаги ще го усеща. Сигурен съм, че футболният отбор ще даде максимума и да са живи и здрави, да се справят и да ни зарадват с още една евростъпка. Надявам се сега и с новия стадион, да имаме шанс да го напълним, за да можем да гледаме тепърва евро мачове.

Ако ЦСКА вкарва средно по два гола на мач, единият е благодарение на нашите фенове. Ние всички, и аз включително даваме този един гол допълнително на ЦСКА. Така, че няма да е лесно, защото най-добрият голмайстор - феновете на ЦСКА няма да ги има на стадиона. Въпреки всичко, знам че имаме добри играчи и мисля, че няма да има някакъв проблем и ще се справим.”, заяви Василев.

Той говори и за представянето на ЦСКА до този момент.



“Не мога да изразявам мнение какво и как се случва, но ще се върна на нещо. Аз знам, че за да знаеш какво е ЦСКА, ти трябва да си бил в ЦСКА, да си израснал или да си минал. Аз исках да си върна нашите момчета, които са били в ЦСКА, нашите българските момчета, нашата идентичност са нашите момчета. Чужденци има много, те струват пари, по-добри, по-слаби идват и заминават, но нашите момчета са тук. Ако ЦСКА не разбере, че трябва да има идентичност - българските играчи. Да заложи на нашите играчи, на школата, за да напълни и залата, и стадиона, казвам за всички спортове, колкото и пари да се изсипят никой няма да защити логото и тази марка както тези деца, които са минали. Трябва да даваме шанс на българските играчи, защото те не са никак лоши, просто трябва да им дадем шанс.”

Ето и каква е неговата прогноза за мачовете с Макаби (Тел Авив).



“Не съм много по тези прогнози с някакви резултати, но със сигурност знам, че ЦСКА ще спечели. Знам, че ще мине на следващото ниво, защото за нас този мач е всичко. Това е всичко. За Макаби не мога да знам дали те мислят по този начин, но знам, че ние сме по-готови от тях и всички ще видят, че ЦСКА ще продължи напред.”

Не пропуснахме да коментираме и интервюто, което Мохамед Брахими даде на български език при заминаването на ЦСКА за Грузия.



“Супер, това е добър жест, но аз искам да чуя някой от нашите българските играчи, той да е там в центъра, той да е лидерът, той да е в основата. Нашите играчи да вкарват голове, нашите играчи да са ядрото на един отбор. Това е истината. Иначе, супер, всички правят някакъв PR. Но в крайна сметка, за да е пълен стадионът и да накараме нашите деца да играят футбол или баскетбол, те трябва да видят своя идол. А този идол трябва да е някое наше момче. Ние си търсим нашия Везенков в баскетбола, и футболът трябва да си го търси.”, завърши той.

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