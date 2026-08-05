Навигаторът на Ожие разказа за стряскащите сцени след катастрофата във Финландия

Обстоятелствата събраха отново емблематичния екипаж за един уикенд, но нито Себастиан Ожие, нито Жулиен Инграсия са очаквали участието им в рали „Финландия“ да приключи преждевременно след най-големия инцидент в кариерата на деветкратния шампион в Световния рали шампионат (WRC).

Докато водеха в ралито миналата събота, двамата внезапно излетяха от пътя и тяхната Тойота се заби в дърветата при зрелищна катастрофа. Ударът беше тежък, но системите за безопасност и здравината на автомобила от клас Rally1 най-вероятно са спасили живота на двамата французи, които прекараха нощта в болница като предпазна мярка. Ожие е бил по-сериозно разтърсен, както разкри Инграсия.

Себастиен Ожие е изписан от болницата след тежката катастрофа във Финландия

„Видях Себ да излиза, осъзнах, че не съм ранен, и последвах процедурата“, разказа Инграсия пред L'Equipe. „Натиснах бутона „ОК“ в колата, който сигнализира, че не се нуждаем от спешна помощ и позволява на етапа да продължи. Но докато го направя, видях Себ да ляга на тревата и да губи съзнание.



„От този момент инцидентът придоби съвсем друго измерение. Веднага активирах аварийния сигнал и отидох при Себ. Очите му вече не мигаха – нямаше нито звук, нито картина. С помощта на двама-трима зрители държахме главата му неподвижна, докато аз му веех с моите записки. Беше тревожен момент.



„Никога през живота си не съм се сблъсквал с подобно нещо, но знаех, че е важно да запазя спокойствие. След като подадох сигнала, се обадих на отбора, за да им дам медицинска оценка на това, което виждах. Изключих и колата, защото имаше риск да се запали. Малко по малко, докато хората му говореха, Себ дойде на себе си. Тогава пристигнаха и спасителните екипи“, добави още Инграсия.

От Тойота потвърдиха причината за катастрофата на Ожие във Финландия

В неделя сутринта от Тойота публикуваха успокояваща информация за състоянието на екипажа, който сега ще се нуждае от време за възстановяване. Очаква се Венсан Ланде да се завърне до Ожие за оставащите му участия в WRC през сезона.

Инграсия, който не се беше състезавал в шампионата от пет години, призна, че „ударът е бил тежък“, след като са влезли в завоя със „скорост около 140 км/ч“. На този етап няма индикации за техническа повреда или пилотска грешка.

Ожие ще стартира във всички ралита до края на сезона в WRC

„Когато си в колата, поглеждаш нагоре и виждаш само дървета пред себе си. За щастие, минахме през по-малките. Ударихме сравнително млади дървета, които успяхме да счупим. Последното поколение автомобили е невероятно здраво и това наистина ни помогна.



„Разгледахме какво се случи в този завой. Доколкото знаем, нямаше повреда в колата, грешка на пилота или навигатора. В завоя се беше образувала коловоз, който изхвърли колата наляво, вместо да ѝ позволи да завие надясно. Затова кадрите от бордовата камера изглеждат толкова странни“, завърши Инграсия.

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Снимки: Gettyimages