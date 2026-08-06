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България отново ще домакинства на Балканско първенство по снукър

  • 6 авг 2026 | 12:53
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България отново ще домакинства на Балканско първенство по снукър

България за четвърти пореден сезон ще бъде домакин на Балканското първенство по снукър. Както беше през 2023-та, 2024-та и 2025-а, така и сега, шампионатът ще се проведе в софийската Национална снукър академия (стадион “Васил Левски”, вход от сектор “В”).

Балканското първенство ще се проведе на 14-16 ноември и се очаква да събере рекорден брой играчи от всички наши съседни държави. Гарантираният награден фонд е 3000 евро, a входната такса - 60 евро.

Виктор Илиев спечели Балканското първенство по снукър
Виктор Илиев спечели Балканското първенство по снукър

Ако участват под 50 човека, форматът на мачовете от груповата фаза ще е 3 от 5, а ако над 50 играчи се запишат, форматът в групите ще е 2 от 3.

Мачовете от турнира ще се играят в най-добрите възможни условия, с които националната снукър академия се гордее. Масите са от най-високо качество, а сукната ще бъдат чисто нови. Те ще се използват и за турнира от квалификационните серии на World Snooker - Q Tour, на които България е домакин седмица преди Балканското първенство.

На 25 ноември 2023 година Национална снукър академия за първи път в историята организира балкански шампионат, като дебютното издание беше спечелено от най-добрия роден брейк-билдър Виктор Илиев. На 10 ноември 2024-та пък Братислав Кръстев спечели второто издание на балканския шампионат. На 14 демекври 2025-а Илиев триумфира отново, добавяйки и най-високия брейк в турнира от 121.

И Кръстев, и Илиев са водещите треньори в Национална снукър академия и съчетават групови с индивидуални тренировки за деца, тийнейджъри и хора от всякакви възрасти.

Балканското първенство е най-силният международен турнир, който организира Българска снукър федерация. Събитието се осъществява и под егидата на Столична община. Президентът ѝ Олег Велинов е инициатор за създаване в бъдеще и на Балканска снукър федерация.

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