Виктор Илиев спечели Балканското първенство по снукър

  • 15 дек 2025 | 13:29
Българинът Виктор Илиев спечели Балканското първенство по снукър, проведено от родната федерация в столичната Национална снукър академия през уикенда. Илиев спечели с 5:3 на финала срещу румънеца Юстин Скрипей по драматичен начин, реализирайки и най-високия брейк в турнира от 121 точки именно в битката за трофея.

За 24-годишния софиянец това е втора титла в надпреварата, след като спечели дебютното издание на Балканското първенство през 2023 година. България за трети пореден път организира шампионата и затвърждава позицията си като водещ снукър деятел в региона.

Румънските състезатели отново доказаха качествата си, като двама от представителите на северната ни съседка достигнаха до полуфиналите. Там Юстин Скрипей надви сънародника си Кристиан Хусти с 4:3, а Виктор Илиев се справи с миналогодишния победител Братислав Кръстев в другия полуфинал с 4:1.

Президентът на Българската федерация по снукър Олег Велинов награди шампиона и финалиста в третото Балканско първенство. То беше втори международен турнир в Национална снукър академия през този месец, след като страната ни беше домакин на събитие от квалификационната верига на World Snooker - Q Tour.

През януари София ще приеме още един важен турнир - световния шампионат на Световната снукър федерация, който ще се проведе в столичния хотел „Маринела“, отбелязвайки първия случай, в който надпреварата идва в България.

