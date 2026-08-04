Динамо (Загреб) разгроми литовци и вече мисли за плейофния кръг

Динамо (Загреб) не остави никаква интрига за реванша от третия квалификационен кръг на Шампионска лига срещу Кауно Жалгирис. Хърватският гранд беше повече от убедителен на "Максимир" - 5:0. Отборът на Марио Ковачевич имаше известни затруднения само до първия гол, но след това се развихри.
Попаденията за Динамо забиха петима различни футболисти. Ако не допусне шокиращо отпадане в ответния двубой, тимът от Загреб ще спори за влизане в основната схема на турнира с норвежкия Викинг.
Резултата откри Миха Зайц в 32-рата минута. Словенецът стреля силно от границата на наказателното поле, Шведкаускас изби топката в гредата, а оттам тя влезе във вратата за 1:0. Секунди по-късно Динамо удвои аванса си. Точен с добавка отблизо беше Скот Маккена.
Домакините не спряха да притискат съперника си и след почивката. В 50-ата минута Йосип Мишич изведе Матео Лисица, който хладнокръвно покачи на 3:0. Единственият шанс за гостите се откри пред Франко Балдасара в средата на втората част, но той уцели гредата.
Четвърт час преди края футболистите на Кауно Жалгирис побързаха да изпълнят свободен удар, но загубиха топката и това доведе до светкавична контра. Дион Бельо комбинира с непокрития Лука Стойкович и той вкара четвъртия гол за Динамо.
Последното попадение във вратата на литовците заби резервата Лукас Касавенда в добавеното време.
Снимки: pixsellДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google