Хъл Сити счупи трансферния си рекорд

Английският клуб Хъл Сити официално обяви привличането на гръцкия вратар Константинос Цолакис. Новината беше потвърдена от ръководството на „тигрите“, които се завръщат във Висшата лига.

Според британските медии трансферната сума, платена на Олимпиакос, е рекордна за клуба – 20 милиона лири, с включени допълнителни бонуси. Това надминава досегашния рекорд от 13 милиона паунда за Райън Мейсън през 2016 г. Договорът на 23-годишния страж е за срок от пет сезона.

Вратарят, който има девет мача за националния отбор на Гърция, идва след изключително успешен период в Олимпиакос. С гръцкия гранд той спечели четири титли на страната и триумфира в Лигата на конференциите през сезон 2023/24.

„Готов съм за нов епизод в кариерата си. Хъл Сити е нещо различно, защото играем във Висшата лига. Трябва да се борим срещу топ футболисти, така че това е предизвикателство за мен. Чувствам се готов“, заяви Цолакис в официално изявление.

Той добави, че е развълнуван да се присъедини към новия си отбор: „Разговарях с мениджъра и усетих, че това е моят клуб, моите цветове, моят град. Вече мога да си представя как играя пред феновете“.

Хъл Сити си осигури промоция за елита след победа над Мидълзбро във финалния плейоф на Чемпиъншип. „Тигрите“ ще започнат новия сезон във Висшата лига с домакински мач срещу Манчестър Юнайтед на 22 август.

Our transfer record is broken ⚡️ pic.twitter.com/nGxyyDh9te — Hull City (@HullCity) August 5, 2026

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