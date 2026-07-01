Хъл Сити продаде двама играчи, за да избегне санкции

Новият член на Висшата лига Хъл Сити осъществи продажбата на двама свои футболисти, за да се съобрази с финансовите регулации и да избегне потенциално наказание с отнемане на точки. Клубът потвърди трансфера на албанския полузащитник Айдон Шеху, само ден след като се раздели и с вратаря Ивор Пандур.

Шеху премина в гръцкия Панатинайкос срещу сумата от 2,5 милиона паунда, докато Пандур бе продаден шотландския гранд Глазгоу Рейнджърс за 6 милиона паунда.

„Тигрите“ си осигуриха промоция в елита след драматична победа над Мидълзбро във финалния плейоф на Чемпиъншип. Въпреки огромните приходи от около 200 милиона паунда, гарантирани от влизането във Висшата лига, клубът беше изправен пред риска да наруши правилата за печалба и устойчивост (PSR). Регулациите на Английската футболна лига позволяват максимална загуба от 39 милиона паунда за период от три години, а счетоводният цикъл приключи на 30 юни.

Ключово за спазването на финансовия феърплей беше, че и двата трансфера бяха реализирани на печалба. Пандур беше привлечен от Фортуна Ситард през 2024 г. за 1,5 милиона паунда, а Шеху пристигна от Саутенд Юнайтед срещу символична сума.

Заради ограниченията, наложени от PSR, Хъл все още не е привлякъл нито един нов играч в подготовката си за завръщането в елита. Тимът ще играе във Висшата лига за първи път от изпадането си през 2017 година.

Хъл Сити ще стартира новия сезон с тежко домакинство на Манчестър Юнайтед на 22 август.

Настоящите правила за печалба и устойчивост ще бъдат постепенно заменени от нова система, базирана на съотношението на разходите за състава. Тя ще позволява на клубовете да изразходват до 85% от приходите си за футболисти.

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