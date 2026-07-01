Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Мондиал 2026: Англия - ДР Конго
  1. Sportal.bg
  2. Хъл Сити
  3. Хъл Сити продаде двама играчи, за да избегне санкции

Хъл Сити продаде двама играчи, за да избегне санкции

  • 1 юли 2026 | 18:08
  • 591
  • 0
Хъл Сити продаде двама играчи, за да избегне санкции

Новият член на Висшата лига Хъл Сити осъществи продажбата на двама свои футболисти, за да се съобрази с финансовите регулации и да избегне потенциално наказание с отнемане на точки. Клубът потвърди трансфера на албанския полузащитник Айдон Шеху, само ден след като се раздели и с вратаря Ивор Пандур.

Шеху премина в гръцкия Панатинайкос срещу сумата от 2,5 милиона паунда, докато Пандур бе продаден шотландския гранд Глазгоу Рейнджърс за 6 милиона паунда.

„Тигрите“ си осигуриха промоция в елита след драматична победа над Мидълзбро във финалния плейоф на Чемпиъншип. Въпреки огромните приходи от около 200 милиона паунда, гарантирани от влизането във Висшата лига, клубът беше изправен пред риска да наруши правилата за печалба и устойчивост (PSR). Регулациите на Английската футболна лига позволяват максимална загуба от 39 милиона паунда за период от три години, а счетоводният цикъл приключи на 30 юни.

Ключово за спазването на финансовия феърплей беше, че и двата трансфера бяха реализирани на печалба. Пандур беше привлечен от Фортуна Ситард през 2024 г. за 1,5 милиона паунда, а Шеху пристигна от Саутенд Юнайтед срещу символична сума.

Заради ограниченията, наложени от PSR, Хъл все още не е привлякъл нито един нов играч в подготовката си за завръщането в елита. Тимът ще играе във Висшата лига за първи път от изпадането си през 2017 година.

Хъл Сити ще стартира новия сезон с тежко домакинство на Манчестър Юнайтед на 22 август.

Настоящите правила за печалба и устойчивост ще бъдат постепенно заменени от нова система, базирана на съотношението на разходите за състава. Тя ще позволява на клубовете да изразходват до 85% от приходите си за футболисти.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Изкоренени дървета и повалени стълбове след успеха на Норвегия на Световното

Изкоренени дървета и повалени стълбове след успеха на Норвегия на Световното

  • 1 юли 2026 | 17:40
  • 865
  • 1
Американци купиха новак в Серия А

Американци купиха новак в Серия А

  • 1 юли 2026 | 17:33
  • 962
  • 0
Президентът на Атлетико за Алварес: Нямаме оферти за него, той ще продължи да играе за нас

Президентът на Атлетико за Алварес: Нямаме оферти за него, той ще продължи да играе за нас

  • 1 юли 2026 | 17:27
  • 377
  • 1
Челси привлече един от големите италиански таланти, в Англия вече оформиха лицето на отбора при Алонсо

Челси привлече един от големите италиански таланти, в Англия вече оформиха лицето на отбора при Алонсо

  • 1 юли 2026 | 17:20
  • 2762
  • 3
Анри: Олисе е най-важният играч на Франция

Анри: Олисе е най-важният играч на Франция

  • 1 юли 2026 | 17:10
  • 562
  • 0
Парагвай се готви за сблъсъка с Франция от осминафиналите на Световното първенство

Парагвай се готви за сблъсъка с Франция от осминафиналите на Световното първенство

  • 1 юли 2026 | 17:06
  • 256
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Oфициално: Лудогорец и Пер-Матиас Хьогмо се разделиха

Oфициално: Лудогорец и Пер-Матиас Хьогмо се разделиха

  • 1 юли 2026 | 16:14
  • 13527
  • 46
Англия 0:1 ДР Конго, гредата спаси "трите лъва"

Англия 0:1 ДР Конго, гредата спаси "трите лъва"

  • 1 юли 2026 | 17:47
  • 7857
  • 45
ЦСКА 1948 1:1 Марибор, "червените с изцяло нов състав

ЦСКА 1948 1:1 Марибор, "червените с изцяло нов състав

  • 1 юли 2026 | 19:41
  • 2334
  • 3
Ботев 4:0 Черноморец (Бургас)

Ботев 4:0 Черноморец (Бургас)

  • 1 юли 2026 | 18:29
  • 8905
  • 2
Клоп е отворен към възможността да поеме Германия, решават бъдещето на Нагелсман скоро

Клоп е отворен към възможността да поеме Германия, решават бъдещето на Нагелсман скоро

  • 1 юли 2026 | 13:57
  • 7015
  • 21
Ден 3 на “Уимбълдън”, Синер продължава напред

Ден 3 на “Уимбълдън”, Синер продължава напред

  • 1 юли 2026 | 13:07
  • 13572
  • 1