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Маринела Нинева пред Sportal.bg: Надявам на личен рекорд, но в маратона всичко може да се обърка

  • 5 авг 2026 | 14:44
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Маринела Нинева ще бъде сред шестимата български атлети, които ще ни представят на Европейското първенство в Бирмингам от 10 до 16 август. Състезателката от Дряново ще стартира в маратона, а за нея това ще е второ участие на европейско след Мюнхен 2022. Там Нинева се нареди 45-а в маратона с 2:45:40 часа. Българката даде ексклузивно интервю за Sportal.bg преди заминаването си за Бирмингам.

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“Искрено се надявам на личен резултат, но не се знае как ще е трасе, конкуренция. Но наистина се надявам за някакъв много добър резултат за мен. Бих казала, че съм спокойна за бягането. Много е добре, че времето няма да е много горещо, защото големите резултати се правят в по-хладно време. Маратон в горещо време се бяга много трудно. Но много зависи и конкуренцията, и самата група, която ще се оформи.

Българите на Европейското в Бирмингам: Маринела Нинева
Българите на Европейското в Бирмингам: Маринела Нинева

Винаги, когато съм си правила някакви планове, след това се провалят. Затова просто стартирам и решавам как ще е бягането в зависимост от това как се чувствам в момента. Искам резултат, който ще ме удовлетвори. Маратонът е дисциплината, в която се чувствам най-силна и най-спокойна, но също така това е дисциплината, в която всичко може да се обърка”, каза още Нинева.

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Снимки: Борислав Цветанов

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