Христо Илиев пред Sportal.bg: Искам да застана на старта спокоен и да покажа, че мога да бягам бързо

Националният рекордьор на България на 60 метра в зала Христо Илиев ще бъде един от шестимата родни състезатели на Европейското първенство в Бирмингам от 10 до 16 август. През сезона той постигна личен рекорд на 100 м от 10.22 сек, а с вятър над допустимите стойности 10.05 сек, което е най-силния резултат при всякакви условия, постиган някога от български спринтьор. Възпитаникът на Валя Демирева даде ексклузивно интервю за Sportal.bg преди заминаването за Европейското.

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“Успях да довърша подготовката си след Националния шампионат, както и да си почина малко. Мисля, че съм готов да застана на старт. Отработено е всичко. Времената, които бягах това лято с вятър над 2 м/сек (б.а. 10.05 сек), мисля, че мога да ги бягам без вятър и е напълно в рамките на моите възможности.

Искам да застана на старт, колкото се може по-спокоен. Зимата на Световното в зала, въпреки резултата, който имах, не излязох с това самочувствие и хъса, който имах зимата. Искам сега да изляза със самочувствие на старта, защото знам, че мога да бягам много силни резултати. И мисля, че на Европейското ще успея да докажа, че мога да бягам толкова силни резултати”, каза Илиев пред Sportal.bg.

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Според Илиев за титлата на 100 метра ще е нужен резултат около 9.90 сек, а може би и по-бърз.

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Той коментира и представянето си на Световното първенство в зала в Торун тази зима, където отпадна в сериите, въпреки че през сезона имаше 6.51 сек: “Зимата на Световното може би бях загубил битката още в колрума - когато видиш един човек от ранга на Азу (б.а. световния и европейски шампион на 60 метра Джеремая Азу) да стои до теб, малко или много има страх. Мисля, че това ми изигра лоша роля - да мисля за него повече, отколкото за себе си. Сега няма да гледам с кой бягам, кой е до мен - ще си гледам моето бягане.”

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Снимки: Борислав Цветанов