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Христо Илиев пред Sportal.bg: Искам да застана на старта спокоен и да покажа, че мога да бягам бързо

  • 5 авг 2026 | 13:22
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Националният рекордьор на България на 60 метра в зала Христо Илиев ще бъде един от шестимата родни състезатели на Европейското първенство в Бирмингам от 10 до 16 август. През сезона той постигна личен рекорд на 100 м от 10.22 сек, а с вятър над допустимите стойности 10.05 сек, което е най-силния резултат при всякакви условия, постиган някога от български спринтьор. Възпитаникът на Валя Демирева даде ексклузивно интервю за Sportal.bg преди заминаването за Европейското.

Обявиха премиите за родните атлети за Европейското първенство в Бирмингам
Обявиха премиите за родните атлети за Европейското първенство в Бирмингам

“Успях да довърша подготовката си след Националния шампионат, както и да си почина малко. Мисля, че съм готов да застана на старт. Отработено е всичко. Времената, които бягах това лято с вятър над 2 м/сек (б.а. 10.05 сек), мисля, че мога да ги бягам без вятър и е напълно в рамките на моите възможности.

Искам да застана на старт, колкото се може по-спокоен. Зимата на Световното в зала, въпреки резултата, който имах, не излязох с това самочувствие и хъса, който имах зимата. Искам сега да изляза със самочувствие на старта, защото знам, че мога да бягам много силни резултати. И мисля, че на Европейското ще успея да докажа, че мога да бягам толкова силни резултати”, каза Илиев пред Sportal.bg.

Българските атлети за Европейското в Бирмингам: Христо Илиев
Българските атлети за Европейското в Бирмингам: Христо Илиев

Според Илиев за титлата на 100 метра ще е нужен резултат около 9.90 сек, а може би и по-бърз.

12 Медиен ден с лекоатлетите преди Европейското първенство

Той коментира и представянето си на Световното първенство в зала в Торун тази зима, където отпадна в сериите, въпреки че през сезона имаше 6.51 сек: “Зимата на Световното може би бях загубил битката още в колрума - когато видиш един човек от ранга на Азу (б.а. световния и европейски шампион на 60 метра Джеремая Азу) да стои до теб, малко или много има страх. Мисля, че това ми изигра лоша роля - да мисля за него повече, отколкото за себе си. Сега няма да гледам с кой бягам, кой е до мен - ще си гледам моето бягане.”

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Снимки: Борислав Цветанов

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