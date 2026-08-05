Атлети от Пакистан и Уганда са в неизвестност след Игрите на Британската общност

Шотландската полиция разследва сигнали за чуждестранни спортисти, които не са се прибрали у дома след края на Игрите на Британската общност в Глазгоу миналата неделя. Според медийни публикации става въпрос за боксьори от Уганда и Пакистан.

"Полицията в Шотландия получи сигнали за няколко атлети, които са в неизвестност“, заяви говорител късно във вторник.

"В ход са разследвания за изясняване на обстоятелствата, като се осъществява и ранен контакт с Министерството на вътрешните работи“, се добавя в изявлението.

Спортният канал НБС Спорт от Уганда съобщи, че четирима от шестимата боксьори в националния отбор са изчезнали преди планираното завръщане на тима във вторник. Един от тях е заявил пред медията, че планира да потърси убежище.

Уебсайтът „Пакистан Тудей“ също информира, че един от боксьорите на страната не се е явил за полета си към дома във вторник.

Случаите на изчезнали спортисти след Игрите на Британската общност са често срещани в последните издания на форума, които от 2014 г. насам се провеждат във Великобритания или Австралия.

След Игрите в Голд Коуст, Австралия, през 2018 г. властите все още издирваха 50 атлети и длъжностни лица месец след края на състезанията, а други 190 бяха подали молби за убежище.

Около 3000 спортисти от 74 нации взеха участие в единадесетдневните игри в Глазгоу.

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