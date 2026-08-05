Нирадж Чопра: Последните 10 месеца ме изпитаха по неочаквани начини

Звездата в хвърлянето на копие от Индия Нирадж Чопра разкри за трудностите при завръщането си след дълго отсъствие поради контузия, споделяйки, че последните 10 месеца са го подложили на изпитания, които никога не е очаквал. На Игрите в Глазгоу Нирадж се състезаваше в изключително силна конкуренция, включваща имена като Румеш Патирадж, Аршад Надим, Кешорн Уолкот и Андерсън Питърс.

“Има хвърляния, които достигат голяма дистанция, а има и моменти, които носят тежестта на цяло едно пътуване. Този медал означава много повече от разстоянието“, написа Чопра в Инстаграм, след като ознаменува завръщането си със сребърен медал от наскоро приключилите Игри на Британската общност през 2026 г. в Глазгоу.

“Последните 10 месеца ме изпитаха по начини, които никога не съм очаквал. Възстановявах се от множество контузии, изграждах тялото си наново, намирах отново ритъма си и се учех на търпение, когато всичко, което исках, беше да се състезавам. Тренирах всеки ден, без да знам дали изобщо ще имам сезон, в който да участвам тази година“, добави той.

В своята публикация атлетът изрази и дълбока благодарност към хората, които са го подкрепяли по време на възстановяването му.

“Нищо от това нямаше да е възможно сам. Дълбоко съм благодарен на хората, които не спряха да вярват в мен. Моят физиотерапевт, който беше до мен на всяка стъпка от възстановяването, помагайки ми да се върна към това, което обичам. Моят треньор Джай, който е с мен от първия път, когато хванах копие. Моето семейство, което винаги стои твърдо зад мен, независимо от обстоятелствата“, сподели Чопра.

Двукратният олимпийски медалист Чопра изрази своята благодарност, че отново се състезава на най-високо ниво след дълго отсъствие поради контузия.

“Да се завърна и да се състезавам на това ниво е страхотно усещане. Нищо от това нямаше да е възможно, ако бях сам. Дълбоко съм благодарен на хората, които никога не спряха да вярват в мен“, заяви той.

По-рано през годината, през юни, той се завърна на Диамантената лига в Доха след контузия в гърба. Травмата, получена по време на тренировка преди Световното първенство, извади олимпийския и световен шампион от състезания за девет месеца. Това беше най-дългото му отсъствие, откакто изгря на световната сцена с олимпийското злато в Токио през 2021 г.

Следващото състезание за Чопра ще бъде на Диамантената лига в Лозана, а след това предстоят Азиатските игри в Япония през септември.

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