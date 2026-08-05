Кристен Радуканова пред Sportal.bg: С последен резултат съм, но това може само да ме стимулира

Кристен Радуканова ще бъде част от 6-членния отбор на България на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам от 10 до 16 август. Тя ще направи своя дебют на голям форум, като ще стартира в спринта на 200 метра. Радуканова, която вече тренира в Италия заедно със световната медалистка на 200 м Ейми Хънт, е едновременно притеснена, но и амбицирана за своето представяне. Атлетката от Видин даде специално интервю за Sportal.bg преди заминаването си за Бирмингам.

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“Заминавам много позитивно настроена и щастлива, че постигнах цел №1 на за мен този сезон. Нямам търпение да покажа това, на което съм готова. И аз наскоро разбрах, че майка ми (б.а. Златка Радуканова) е дебютирала на голям форум в Бирмингам като девойка. Тя ми каза просто да вярвам в себе си, защото родителите ми вярват много в мен. Да дам най-доброто от себе си, защото аз мога. Това беше главното, което си говорихме.

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Отивам като последна в списъка - с последен резултат. Това може само да ме стимулира, защото мисля, че мога да направя по-добър резултат и добро класиране, така че да бъда по-напред в списъците накрая”, каза Радуканова пред Sportal.bg.

Дебют на голяма сцена: Кристен Радуканова е готова за Европейското в Бирмингам

По-голям стимул ли би било за нея да бяга заедно с Ейми Хънт: “На тренировка ние тренираме заедно, правим стартове заедно. Много ще се радвам, ако обстоятелствата се стекат така, че да бягаме заедно, тъй като тя е една от първите фаворитки за Европейското.”

Цялото интервю с Кристен Радуканова може да намерите във видеото.

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Снимки: Борислав Цветанов