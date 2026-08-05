Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Кристен Радуканова пред Sportal.bg: С последен резултат съм, но това може само да ме стимулира

Кристен Радуканова пред Sportal.bg: С последен резултат съм, но това може само да ме стимулира

  • 5 авг 2026 | 13:39
  • 1740
  • 1

Кристен Радуканова ще бъде част от 6-членния отбор на България на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам от 10 до 16 август. Тя ще направи своя дебют на голям форум, като ще стартира в спринта на 200 метра. Радуканова, която вече тренира в Италия заедно със световната медалистка на 200 м Ейми Хънт, е едновременно притеснена, но и амбицирана за своето представяне. Атлетката от Видин даде специално интервю за Sportal.bg преди заминаването си за Бирмингам.

Обявиха премиите за родните атлети за Европейското първенство в Бирмингам
Обявиха премиите за родните атлети за Европейското първенство в Бирмингам

“Заминавам много позитивно настроена и щастлива, че постигнах цел №1 на за мен този сезон. Нямам търпение да покажа това, на което съм готова. И аз наскоро разбрах, че майка ми (б.а. Златка Радуканова) е дебютирала на голям форум в Бирмингам като девойка. Тя ми каза просто да вярвам в себе си, защото родителите ми вярват много в мен. Да дам най-доброто от себе си, защото аз мога. Това беше главното, което си говорихме.

12 Медиен ден с лекоатлетите преди Европейското първенство

Отивам като последна в списъка - с последен резултат. Това може само да ме стимулира, защото мисля, че мога да направя по-добър резултат и добро класиране, така че да бъда по-напред в списъците накрая”, каза Радуканова пред Sportal.bg.

Дебют на голяма сцена: Кристен Радуканова е готова за Европейското в Бирмингам
Дебют на голяма сцена: Кристен Радуканова е готова за Европейското в Бирмингам

По-голям стимул ли би било за нея да бяга заедно с Ейми Хънт: “На тренировка ние тренираме заедно, правим стартове заедно. Много ще се радвам, ако обстоятелствата се стекат така, че да бягаме заедно, тъй като тя е една от първите фаворитки за Европейското.”

Цялото интервю с Кристен Радуканова може да намерите във видеото.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Борислав Цветанов

Още от Лека атлетика

Кейт О'Конър: Надявам се да затрудня всички

Кейт О'Конър: Надявам се да затрудня всички

  • 5 авг 2026 | 10:11
  • 323
  • 0
Кър и Тамбери потвърдиха участие в скока на височина в Силезия

Кър и Тамбери потвърдиха участие в скока на височина в Силезия

  • 4 авг 2026 | 20:20
  • 1493
  • 1
Зам.-министър Юлия Тодорова посети спортен комплекс “Осогово“ в Кюстендил

Зам.-министър Юлия Тодорова посети спортен комплекс “Осогово“ в Кюстендил

  • 4 авг 2026 | 18:53
  • 1312
  • 0
Действащата шампионка Веро се завръща в Цюрих

Действащата шампионка Веро се завръща в Цюрих

  • 4 авг 2026 | 16:51
  • 789
  • 0
Второто издание на “Земен Рън“ събира бегачи от страната и чужбина на 23 август

Второто издание на “Земен Рън“ събира бегачи от страната и чужбина на 23 август

  • 4 авг 2026 | 14:45
  • 404
  • 0
Патирадж ще се изправи срещу Чопра и Надийм в Лозана

Патирадж ще се изправи срещу Чопра и Надийм в Лозана

  • 4 авг 2026 | 13:32
  • 558
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Звездата на Макаби пожела да не играе срещу ЦСКА

Звездата на Макаби пожела да не играе срещу ЦСКА

  • 5 авг 2026 | 11:05
  • 38192
  • 39
ЦСКА 1948 с тежко изпитание в Гърция

ЦСКА 1948 с тежко изпитание в Гърция

  • 5 авг 2026 | 07:30
  • 20602
  • 35
Левски заминава за пъкъла на пустинята - ужасна жега заплашва “сините”

Левски заминава за пъкъла на пустинята - ужасна жега заплашва “сините”

  • 5 авг 2026 | 10:32
  • 36791
  • 92
Чартърът на ЦСКА кацна в Батуми, Янев и Гбамен говорят пред медиите

Чартърът на ЦСКА кацна в Батуми, Янев и Гбамен говорят пред медиите

  • 5 авг 2026 | 11:48
  • 6645
  • 9
Драма в добавеното време! Левски тотално надигра Кайрат и ще пътува за Казахстан с преднина

Драма в добавеното време! Левски тотално надигра Кайрат и ще пътува за Казахстан с преднина

  • 4 авг 2026 | 22:32
  • 189497
  • 999
Нико Петров: Левски е заразен с Шампионска лига!

Нико Петров: Левски е заразен с Шампионска лига!

  • 5 авг 2026 | 12:07
  • 3798
  • 13