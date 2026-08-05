Кейт О'Конър: Надявам се да затрудня всички

Новата шампионка в седмобоя от Игрите на Британската общност е изпълнена с увереност преди дебютното си участие на Европейско първенство в Бирмингам. Имаше един момент, докато слънцето залязваше над ветровитата сряда вечер в Глазгоу, в който Кейт О'Конър излезе под светлината на прожекторите. Последната дисциплина от седмобоя при жените – бягането на 800 метра – наближаваше своя край и след два дни на тежък труд и битка с природните стихии, беше време за малко забавление.

Излизайки от последния завой, 25-годишната атлетка беше на трета позиция в състезанието, но се изнесе встрани и с лекота изпревари съперничките си. Със златния медал от Игрите на Британската общност в джоба – първи за състезател от Северна Ирландия в леката атлетика от 40 години насам – това беше възможност да се наслади на момента и на първата голяма титла в кариерата си.

През последните 18 месеца О'Конър имаше поводи за радост и медали. Миналата година бележи голям пробив за нея, след като спечели бронз от европейското първенство в зала, а след това и сребърни медали от световни първенства, също на закрито.

През март тя добави и световен бронз в зала, но проблем с коляното направи състезанието в Скотстаун нейният първи седмобой за годината. Поради тази причина постигането на победен резултат от 6569 точки в меко казано предизвикателното шотландско време беше особено сладко.

Още по-сладък беше фактът, че една от героините на О'Конър – бившата олимпийска шампионка Дейм Мери Питърс и последната жена от Северна Ирландия, печелила титла в комбинираните дисциплини на Игрите на Британската общност – беше на трибуните, за да я види как го прави.

“Доста е сюрреалистично да бъда поставяна в едно изречение с нея, защото за мен тя е една от иконите на многобоя“, казва О'Конър. “Да бъда сравнявана или поставяна в едно изречение с нея е нещо, с което все още се опитвам да свикна.“

Това не е единственото нещо, което сребърната медалистка от Игрите на Британската общност в Бирмингам 2022 осмисля. Тренирана от баща си Майкъл, тя се утвърди като истинска сила на световната сцена и сега се отправя обратно към “Алекзандър“ за първото си европейско първенство на открито като една от атлетките, които трябва да бъдат наблюдавани, когато състезанието започне на 14 август.

“Винаги съм била доста силна психически и се справям много добре под напрежение, но сега, когато може би други хора започват да го забелязват и да го казват за мен, става малко по-трудно да се справя с напрежението и все пак да се представя добре“, споделя тя. “Това е, което хората сега очакват от мен, защото очевидно това правя.“

“Понякога стоя на пистата за висок скок и си мисля: “О, боже, всички всъщност очакват от мен да преодолея това“, така че може да бъде трудно. Но това е част от играта, нали? Най-добрите атлети са тези, които успяват да се справят с напрежението. Определено не е лесно, но е част от всичко.“

Най-добрият начин за справяне, казва тя, е да се съберат солидни доказателства по време на тренировките. Седмицата на О'Конър обикновено включва четири “пълни работни дни“ с тренировки, които започват в 9 сутринта и приключват в 17 часа. Двата “по-кратки“ дни: “Не са чак толкова кратки. Те са по пет часа, но са малко по-леки и щадящи за тялото.“

“Когато правиш солидни тренировъчни блокове зад кулисите и знаеш, че всичко върви добре, справянето с напрежението става малко по-лесно, защото не отивам на първенства с надежда за нещо – просто се опитвам да изпълня това, което правя всеки ден.“

“Не търся нищо специално. Просто искам да направя това, което правя всеки ден у дома. Това определено ми помага много. Каквото правя на тренировка, това ще направя и на състезание, и определено намирам облекчение в това.“

О'Конър ще разчита на тези доказателства в Бирмингам, където е напълно наясно, че нивото на конкуренцията ще бъде изключително високо. Швейцарката Аник Келин постигна двата най-високи резултата в седмобоя през 2026 г., докато нидерландките Ема Остервегел и Софи Доктер също са във форма. Освен това е и Катарина Джонсън-Томпсън, която ще има подкрепата на домакинската публика, въпреки че двукратната световна шампионка се оттегли от Игрите на Британската общност поради контузия.

Независимо какво ще се случи, ще бъде коронясана нова европейска шампионка след оттеглянето на златната медалистка от 2024 г. и трикратна олимпийска шампионка Нафи Тиам. О'Конър не участва на шампионата в Рим, избирайки да се съсредоточи изцяло върху класирането за Олимпийските игри в Париж. Тя пропусна и Мюнхен 2022 поради контузия, така че сега се наслаждава на възможността да се включи в континенталната надпревара.

“Ще бъде забавно преживяване да участвам на европейско първенство за първи път“, казва тя. “Конкуренцията ще бъде много сериозна, но планът беше да дойда тук (в Глазгоу), да раздвижа и да покажа на себе си, че съм в добра форма. Да постигна почти 6600 точки в такова време и на хладно е нещо, с което трябва да се гордея. Това ми дава много надежда за това, което мога да направя през следващите няколко седмици.“

Този резултат, вторият най-висок в кариерата ѝ, постигнат въпреки проливния дъжд, който доведе до представяне под възможностите на О'Конър в тласкането на гюле, несъмнено изпрати силно послание.

“Никога не съм участвала в състезание, в което е било лесно да се спечели медал“, добавя тя. “Надявам се, че ще мога да изляза и да затрудня всички, точно както те ще се надяват да излязат и да затруднят мен. Това е забавната част.“

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