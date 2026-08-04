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  3. Зам.-министър Юлия Тодорова посети спортен комплекс “Осогово“ в Кюстендил

Зам.-министър Юлия Тодорова посети спортен комплекс “Осогово“ в Кюстендил

  • 4 авг 2026 | 18:53
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Зам.-министър Юлия Тодорова посети спортен комплекс “Осогово“ в Кюстендил

Заместник-министърът на младежта и спорта Юлия Тодорова посети спортен комплекс “Осогово“ в Кюстендил, където се запозна с реализираните инвестиции в спортната инфраструктура и с проектите за бъдещото развитие на базата.

Заедно с кмета на община Кюстендил Огнян Атанасов и съветника на министъра на младежта и спорта Желязко Желязков тя направи оглед на обновената спортна инфраструктура и на обектите, които предстои да бъдат изградени.

Сред реализираните с финансиране от Министерството на младежта и спорта дейности са подмяната на седалките на стадиона, обновяването на тревното покритие на футболния терен и изграждането на ново ограждение. За изпълнението им Министерството на младежта и спорта е осигурило финансиране в размер на близо 767 хил. евро по Програмата за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти.

Представени бяха и проектите за следващия етап от развитието на комплекса – изграждане на лекоатлетическа писта, модерно външно и вътрешно осветление и топла връзка между хотелската част и спортната база. В процес на изграждане са съоръжение за дисциплините хвърляне на чук и диск и закрита лекоатлетическа писта. Представен беше и проект за нова многофункционална спортна зала с 1300 седящи места, за която вече има издадено разрешение за строеж. По време на посещението бяха представени още залата по художествена гимнастика, баскетболната зала, залата по борба, силовата зала и тенис кортовете, които допълват възможностите на спортен комплекс „Осогово“ да се утвърди като модерен център за подготовка на състезатели в различни видове спорт.

“Министерството на младежта и спорта ще продължава последователно да инвестира в модернизацията на спортната инфраструктура в цялата страна. Комплекси като „Осогово“ създават отлични условия за подготовката на българските спортисти, за развитието на детско-юношеския спорт и за провеждането на национални и международни състезания“, подчерта заместник-министър Юлия Тодорова.

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