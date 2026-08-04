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Действащата шампионка Веро се завръща в Цюрих

  • 4 авг 2026 | 16:51
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Носителката на титлата от Диамантената лига Одри Веро ще се изправи срещу състезателки от световна класа в бягането на 800 метра, когато се завърне на турнира “Велткласе“ в Цюрих по-късно този месец. Веро изгря на световната сцена с впечатляващия си триумф на финала на Диамантената лига миналата година, когато постигна швейцарски рекорд от 1:55.91, за да спечели първия си диамантен трофей.

Оттогава 22-годишната атлетка се утвърди като една от най-бързите бегачки на 800 метра в историята с поредица от блестящи представяния в Диамантената лига през този сезон. Тя стана третата най-бърза жена за всички времена с рекорд на Диамантената лига от 1:53.98 в Стокхолм в началото на юни, преди да подобри рекорда с още 0.18 секунди, постигайки 1:53.80 в Париж няколко седмици по-късно.

Веро ще има подкрепата на домакинската публика в Цюрих, където ще се изправи срещу традиционно силна конкуренция от световна класа.

Сред нейните съпернички са действащата световна шампионка Лилиан Одира от Кения, световната номер четири Джорджия Хънтър Бел от Великобритания и новото предизвикателство в лицето на Фемке Брьодерс-Бол от Нидерландия.

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Снимки: Gettyimages

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