Патирадж ще се изправи срещу Чопра и Надийм в Лозана

Трите най-големи звезди в леката атлетика на Южна Азия ще се изправят един срещу друг на турнира от Диамантената лига в Лозана на 21 август. В дисциплината хвърляне на копие при мъжете един срещу друг ще застанат Румеш Таранга Патирадж от Шри Ланка, Нирадж Чопра от Индия и Аршад Надийм от Пакистан.

Сега Патирадж се надява да увенчае кампанията си с атака на титлата от Диамантената лига, като започне от Лозана по-късно този месец.

На "Атлетисима“ той ще се изправи срещу страховита конкуренция от олимпийски и световни шампиони.

Чопра спечели олимпийско злато в Токио през 2021 г. и стана първият индийски атлет, коронясан за шампион на Диамантената лига, когато спечели титлата през 2022 г.

Към трите звезди от Южна Азия в Лозана се присъединяват олимпийският шампион от 2016 г. Томас Рьолер и олимпийският шампион от 2012 г. Кешърн Уолкът, както и шампионът на Диамантената лига за 2024 г. Андерсън Питърс.

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Снимки: Gettyimages