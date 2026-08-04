Второто издание на “Земен Рън“ събира бегачи от страната и чужбина на 23 август

Второто издание на състезанието по бягане „Земен Рън“ ще се проведе на 23 август, като организаторите очакват по-голям брой участници спрямо първата година. Това стана ясно на пресконференция в Националния пресклуб на БТА в Перник, в която участваха Антон Бонов от Българската федерация по лека атлетика (БФЛА), кметът на община Земен Михаил Златанов и лекоатлетката и треньор Милка Михайлова, която е сред организаторите на инициативата.

Състезанието е част от веригата „Рън България“ на БФЛА и включва три дистанции - 1 км, предназначена за най-малките участници, родители и начинаещи бегачи, около 5 км и най-дългата - около 15 км. Стартът и финалът на всички трасета ще бъдат в центъра на Земен, а маршрутът на най-дългата дистанция ще съчетава шосейно и планинско бягане, преминавайки между Земенския и Пещерския манастир.

Антон Бонов съобщи, че регистрацията за надпреварата е започнала още в края на миналата година чрез платформата на „Рън България“. Към момента са записани над 100 участници, а очакванията на организаторите са броят им да надмине този от първото издание. “Целта ни е тази година да имаме повече от 200 участници“, каза Бонов. Той допълни, че за най-малките ще бъдат организирани детско бягане и занимания по програмата „Детска атлетика“, обясни той.

Тази година състезанието ще предложи награден фонд от над 2000 евро. Парични награди ще бъдат разпределени измежду първите шестима класирали се при мъжете и жените в двете основни дистанции. Очаква се участие на водещи български лекоатлети, както и на състезатели от чужбина.

Кметът на община Земен Михаил Златанов заяви, че състезанието постепенно се превръща в традиционно спортно събитие за региона.

“С второто издание показваме, че поставяме началото на една традиция. Искаме ежегодно Земен да бъде домакин на това спортно събитие“, каза Златанов. Той посочи, че интересът към надпреварата е голям, като още преди официалното обявяване на датата жители и гости на общината са отправяли запитвания за началото на регистрацията.

Според кмета трасето е с разнообразен терен и преминава през едни от най-живописните места в района. Така участниците получават възможност не само да се състезават, но и да се запознаят с природните и културните забележителности на община Земен.

Златанов отбеляза още, че общината продължава да инвестира в развитието на спортната инфраструктура. През миналата година в града е изграден нов спортен комплекс с минифутболно игрище и тенис корт, а в бъдеще се предвижда допълнително разширяване на спортната база.

Лекоатлетката и треньор Милка Михайлова заяви, че за нея е особено значимо състезанието да се провежда в родния ѝ край. „Радвам се, че успяваме да създадем бъдеще на спорта и в този район. Освен с бягането хората могат да видят и красотите на община Земен“, каза тя.

Михайлова изрази надежда, че инициативата ще продължи да се развива и ще привлече още повече деца към спорта.

Организаторите допълниха, че по трасето ще бъдат осигурени доброволци, медицински екипи и подкрепителни пунктове с вода и напитки. Всички участници ще получат стартови пакети и награди, а резултатите от състезанието ще бъдат отчитани онлайн в реално време чрез специална платформа.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google