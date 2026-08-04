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Кър и Тамбери потвърдиха участие в скока на височина в Силезия

  • 4 авг 2026 | 20:20
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Кър и Тамбери потвърдиха участие в скока на височина в Силезия

Световният номер едно Хемиш Кар ще се изправи срещу италианската икона Джанмарко Тамбери в скока на височина за мъже по време на турнира от Диамантената лига в памет на Камила Сколимовска в Силезия. Действащият олимпийски, световен и шампион от Диамантената лига Кър ще започне защитата на своя диамантен трофей срещу друга суперзвезда в скока на височина Джанмарко Тамбери в Силезия на 23 август.

Атлетът от Нова Зеландия Кър е безспорният номер едно в света в скока на височина за мъже, след като спечели олимпийско злато през 2024 г. и световните титли, както и тази от Диамантената лига, през 2025 г.

Той ще направи първото си участие в Диамантената лига за сезона именно в Силезия, където ще се състезава рамо до рамо с олимпийския шампион от Токио 2020 и носител на титлата от Диамантената лига Тамбери.

Харизматичният италианец преследва първата си победа в Диамантената лига, откакто за последно спечели титлата от веригата в Брюксел през 2024 г.

Кър триумфира в Силезия през миналия сезон с най-добро постижение за сезона от 2.33 м, преди да спечели първата си титла от Диамантената лига в Цюрих.

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