Донски пречупи японец след близо два часа игра

Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Донски се класира за втория кръг на сингъл на турнира на твърда настилка от сериите "Чалънджър 75" в Гроджиск Мазовецки (Полша) с награден фонд 97 640 евро. Квалификантът Донски надделя над японеца Такуя Кумазака със 7:5, 6:4 за 105 минути игра.

Българинът взе първия сет с единствен пробив в 12-ия гейм, след което във втората част пропиля аванс от 4:1, но все пак успя да пробие отново в десетия гейм и при третата си възможност затвори мача. Така той заработи 1590 евро и 10 точки за ранглистата на АТР, в която заема 551-вото място.

Донски се класира за основната схема на "Чалънджър" в Полша

За място на четвъртфиналите Донски ще срещне петия в схемата Алехандро Моро Каняс (Испания), 236-и в света. Двамата не са се срещали досега.

Българинът ще участва и в турнира на двойки, в който заедно със Сидхант Бантия (Индия) са водачи в схемата и ще срещнат в първия си двубой утре Михаел Гертс (Белгия) и Брандън Перес (Венецуела).

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