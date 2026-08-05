Алкарас няма да играе и в Синсинати

Карлос Алкарас няма да вземе участие на турнира от сериите „Мастърс“ в Синсинати. Испанският тенисист продължава да се възстановява от контузия в китката.

За последно Алкарас игра на турнира в Барселона през април. Това се случи малко след като той достигна до финала на надпреварата в Монте Карло.

Carlos Alcaraz has withdrawn from the Cincinnati Open.



Wishing all the best to our 2025 champion in his recovery process. Can’t wait to welcome you next year! ❤️ pic.twitter.com/Ls1PCFtCfk — Cincinnati Open (@CincyTennis) August 4, 2026

23-годишният испанец има баланс от 22 победи и 3 загуби през сезона. Той заема второ място в ранглистата на АТР.

Алкарас започна сезона по впечатляващ начин, като триумфира на Откритото първенство на Австралия и завърши своя кариерен Голям шлем. Трофеят от Мелбърн беше последната титла от Шлема, която му липсваше.

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Снимки: Gettyimages