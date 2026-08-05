Алкарас няма да играе и в Синсинати

Карлос Алкарас няма да вземе участие на турнира от сериите „Мастърс“ в Синсинати. Испанският тенисист продължава да се възстановява от контузия в китката.
За последно Алкарас игра на турнира в Барселона през април. Това се случи малко след като той достигна до финала на надпреварата в Монте Карло.
23-годишният испанец има баланс от 22 победи и 3 загуби през сезона. Той заема второ място в ранглистата на АТР.
Алкарас започна сезона по впечатляващ начин, като триумфира на Откритото първенство на Австралия и завърши своя кариерен Голям шлем. Трофеят от Мелбърн беше последната титла от Шлема, която му липсваше.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages