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Пьотр Нестеров продължава във втория на турнира в Пловдив, Иван Иванов не взе гейм срещу сърбин

  • 5 авг 2026 | 00:11
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Пьотр Нестеров продължава във втория на турнира в Пловдив, Иван Иванов не взе гейм срещу сърбин

Пьотр Нестеров се класира за втория кръг на турнира по тенис на клей в Пловдив от сериите "Чалънджър 50" с награден фонд 56 700 евро. Българинът се наложи със 7:5, 6:1 срещу Лоренцо Анджелини.

23-годишният Нестеров постигна решителен пробив в 12-ия гейм на оспорваната първата част, за да поведе в резултата. Вторият сет премина изцяло при превъзходство за българския тенисист, който на два пъти спечели подаването на италианеца, намиращ се на 564-то място в световната ранглиста.

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Във втория кръг Пьотр Нестеров ще играе срещу Себастиан Соргер. Австриецът елиминира своя сънародник Сандро Коп след 6:1, 6:1.

Участващият с "уайлд кард" Иван Иванов отпадна от турнира в Пловдив след загуба с 0:6, 0:6 срещу седмия поставен в схемата сърбин Огниен Милич.

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Снимки: Startphoto

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