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  3. Ковънтри откупи правата на вратаря Карл Ръшуърт

Ковънтри откупи правата на вратаря Карл Ръшуърт

  • 4 авг 2026 | 18:57
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Ковънтри откупи правата на вратаря Карл Ръшуърт

Новакът в Премиър лийг Ковънтри привлече за постоянно вратаря Карл Ръшуърт от Брайтън, обявиха официално от клуба. Стражът подписа дългосрочен договор със „небесносините“.

През изминалия сезон Ръшуърт игра като преотстъпен именно в Ковънтри, където записа 46 мача в Чемпиъншип и беше ключова фигура за отбора, който си осигури завръщане в елита на Англия за първи път от четвърт век.

Според британските медии, трансферната сума, която Брайтън ще получи за правата на 25-годишния вратар, възлиза на 22.5 милиона лири.

Ръшуърт се присъедини към „чайките“ от Халифакс през 2019 година, но така и не записа официален мач за тях, прекарвайки шест сезона под наем в различни клубове.

„Това е вълнуващо, защото знам, че отново ще бъда заедно с момчетата. Обичам да бъда част от Ковънтри. Сега ни очаква нещо различно във Висшата лига“, коментира стражът след подписването на договора си.

Ковънтри ще започне новия сезон във Висшата лига с тежко гостуване на шампиона Арсенал на 21 август.

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Снимки: Imago

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