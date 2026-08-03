ЦСКА отмъква Иван Иванов от Етър, плаща и компенсация на "болярите"

ЦСКА е отправил конкретна оферта към Етър за треньора Иван Иванов, твърди "Тема Спорт". Армейците са набелязали бившия си защитник за заместник на Валентин Илиев начело на дублиращия отбор. Както е известно, екскапитанът бе повишен в спортен директор, а на неговото място временно застана досегашният му помощник Любен Любенов. ЦСКА обаче търси постоянно решение за важния пост, свързан с развитието на червените таланти. Илиев и Иванов са бивши съотборници в ЦСКА, а работеха заедно и в ЦСКА 1948.

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Армейците са предложили 10 000 евро на Етър като компенсация за ангажирането на треньора. Очаква се развръзка по темата да има най-късно до паузата за мачове на националните отбори през втората половина на септември. Иван Иванов пое Етър през миналото лято, а в края на май подписа нов договор с болярите.

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