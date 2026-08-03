Португалия започна подготовка за ЕвроВолей 2026 без титулярния си разпределител

Националният отбор на Португалия, който ще бъде един от съперниците на България в Група В на ЕвроВолей 2026, започна днес подготовката си за турнира. Воденият от селекционера Жоао Жозе тим се събра на лагер във Виана до Кащело.

Най-голямата изненада в обявения разширен състав е отсъствието на титулярния разпределител Мигел Тавареш. Един от лидерите на тима не е попаднал сред 16-те играчи, но не е изключено да се включи по-късно в подготовката. Тавареш бе основен разпределител на Португалия и в последния официален мач срещу България – на 1/8-финала на Мондиал 2025 във Филипините, спечелен убедително от "лъвовете" с 3:0.

Джанлоренцо Бленджини събра състава за Евроволей 2026

При отсъствието на Тавареш се очаква титуляр на поста да бъде Бруно Диаш. През посления сезон Диаш защитаваше цветовете на френския Туркоа, където бе съотборник на българския национал Венислав Антов. Сред по-опитните имена в състава това на капитанът Алешандре Ферейра и посрещачът Нуно Маркеш.

Полша се измъчи със САЩ, но отново триумфира в Лигата на нациите

Португалия е в Група B на ЕвроВолей 2026 в София, като ще стартира директно срещу действащия европейски шампион и победител в Лигата на нациите Полша. Мачът е на 10 септември (четвъртък). Следващите срещи на "мореплавателите" са последователно срещу България, Израел, Украйна и Северна Македония.

Разширен състав на Португалия за ЕвроВолей 2026 за мъже:

Разпределители:

Бруно Диаш

Диого Феверейро

Диагонали:

Алешандре Ферейра

Родриго Коща

Посрещачи:

Лоуренсо Гарсия Мартинс

Томас Тейшейра

Нуно Маркеш

Андре Перейра

Мануел Фигуейредо

Центрове:

Келтон Семедо Тавареш

Нуно Тейшейра

Жозе Пинто

Гийерме Менезеш

Филип Чветичанин

Либера:

Гонсало Соуса

Гонсало Гомеш.

Снимки: volleyballworld.com

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google