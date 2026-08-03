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Олимпийският шампион Андерш Мол се присъедини към Рана (Верона)

  • 3 авг 2026 | 13:22
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Олимпийският шампион Андерш Мол се присъедини към Рана (Верона)

Италианският волейболен клуб Рана Верона с удоволствие обявява привличането на норвежкия диагонал Андерш Мол, който ще бъде част от отбора за сезон 2026/2027. С неговото пристигане съставът, воден от треньора Фабио Соли, е окончателно завършен.

Роден през 1997 г. в Стор, Норвегия, Мол е един от най-големите състезатели в световния плажен волейбол. В кариерата си той е спечелил златен медал от Олимпийските игри в Токио 2020 и бронзов от Олимпиадата в Париж 2024, като също така стана световен шампион в Рим през 2022 г. Към тези изключителни постижения се добавят 4 поредни европейски титли (2018, 2019, 2020 и 2021) и бронзов медал от Световното първенство в Хамбург през 2019 г. Като спортист от международна класа, Мол носи със себе си богат опит, лидерски качества и манталитет на победител, изградени през годините.

„Избрах Рана Верона, защото открих клуб с ясни и амбициозни идеи. За мен това е вълнуваща възможност в напълно нова среда, която ще ми позволи да продължа да се доказвам на най-високо ниво. Благодарен съм на клуба, на треньорския щаб и на играчите, че решиха да поемат по този път заедно с мен. Нямам търпение да уча по нещо ново всеки ден и да дам всичко от себе си за този отбор. Това е различно предизвикателство и очаквам с нетърпение да започна“, заяви Андерш Мол.

Спортният директор Ади Лами коментира: „Завършваме състава за следващия сезон с пристигането на Андерш – изключителен шампион, свикнал да се състезава и да печели на най-високо международно ниво. Той е спортист, който ще донесе опит и манталитет от най-висок калибър. Убедени сме, че неговият принос ще бъде ценен както от техническа гледна точка, така и в съблекалнята“.

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