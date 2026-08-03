Лоран Тили: Човекът зад възхода на “Самураите”

От физиотерапевт до един от най-великите волейболни треньори – това е необичайният път на Лоран Тили. Човекът, който изведе Франция до първата олимпийска титла в историята ѝ и я превърна в една от водещите сили в света, а днес се стреми да постигне същото и с отбора на Япония.

Именно това е предизвикателството, което го вдъхновява през последните месеци. В началото на 2025 година той пое националния отбор на Япония, а само година по-късно “Самураите” завършиха предварителната фаза на Лигата на нациите без нито една загуба и достигнаха до полуфиналите с впечатляваща серия от победи.

Драматичното поражение с 2:3 гейма от САЩ в полуфинала сложи край на мечтата за титлата, а ден по-късно японците отстъпиха и на Словения в двубоя за бронзовите медали.

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Въпреки това съставът, изграден около капитана Юки Ишикава, показа, че вече разполага с качествата, необходими, за да се противопоставя на най-силните отбори в света.

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Успехът обаче не се дължи единствено на тактически промени. Той е резултат от философия, изграждана в продължение на десетилетия – първо като състезател, след това като физиотерапевт, а едва по-късно като треньор.

Именно тогава вниманието му постепенно започва да се измества от самата игра към състезателите и начина, по който те вземат решения под напрежение. Все повече го привлича не толкова въпросът как се печели отделен мач, а защо едни отбори трайно остават сред най-добрите, докато други не реализират своя потенциал.

Когато в началото на 90-те години приключва състезателната си кариера, той няма намерение веднага да става треньор. Завършва физиотерапия и известно време практикува професията.

Съдбата обаче има други планове. Малко преди началото на сезона Кан остава без старши треньор и клубът временно поверява поста на Тили. Първоначалната уговорка е да остане само до края на кампанията, но временният ангажимент неусетно се превръща в призвание.

Още в първите си години край игрището Тили започва да изгражда собствена представа за ролята на треньора. Вместо да следва готови модели, той търси свой начин на работа. Тогава се оформят и принципите, които по-късно ще се превърнат в негова запазена марка.

Свобода с отговорност

По време на прекъсване повечето треньори говорят. Лоран Тили слуша.

Докато около него всичко кипи от емоции, той рядко повишава тон. Не търси виновници и не раздава готови решения. Насочва вниманието на състезателите към случващото се на игрището и им оставя пространство сами да преценят следващия си ход.

Този подход произтича от убеждението му, че волейболът е прекалено бърза игра, за да бъде управлявана отвън след всяко разиграване. В решаващия момент играчът трябва да разчете ситуацията, да прецени риска и да действа самостоятелно. Ролята на треньора е да го подготви за това, а не да взема решения вместо него.

В началото на кариерата му силно влияние оказват трудовете на американския специалист Карл Макгаун, един от новаторите в съвременната волейболна методика. Макгаун оспорва механичното повтаряне на изолирани упражнения и защитава тренировки, изградени около реални игрови ситуации. Тили възприема този принцип и го превръща в основа на своята работа.

“Не искам играчите ми да зависят от мен. Искам да могат сами да намират решения”, казва Лоран Тили.

Самостоятелността обаче не означава отсъствие на изисквания. Тили дава свобода, но очаква състезателите да поемат отговорност за избора, поведението и реакциите си в трудните моменти. Точно тук се срещат двете страни на неговия подход – доверието и дисциплината.

За френския специалист правилната нагласа е всичко. Тя не се създава с вдъхновяваща реч преди мач, а се изгражда всекидневно – в отношението към работата, в реакцията след загубена точка и в способността на отбора да запази ясна мисъл под напрежение. Техническите качества могат да решат отделно разиграване, но психическата устойчивост често определя изхода от срещата.

Погледът му към състезателите е повлиян и от първата му професия. Като

физиотерапевт Тили се научава да наблюдава внимателно, преди да се намеси. Наведен поглед, напрегнати рамене или необичайно мълчание понякога разкриват повече от дълъг разговор. Затова вярва, че треньорът трябва първо да разбере човека, за да може след това да достигне до играча.

Тази способност да разчита хората не го прави по-малко взискателен. Напротив, тя му помага да избира точния момент и подходящия тон. Според него критиката има стойност само когато стъпва върху доверие, защото без уважение дори правилните думи рядко постигат желания ефект.

“Действай първично, но мисли като стратег”, казва Тили.

Изразът обобщава равновесието, което търси в играта. Реакцията трябва да бъде бърза и естествена, но зад нея стоят часове подготовка, внимателен анализ и ясна посока. През 2012 година тази философия получава възможност да се докаже на най-високо равнище, когато Тили поема мъжкия национален отбор на Франция.

Изкуството да печелиш

“Никога не съм искал да бъда треньор. Но много бързо разбрах, че ми доставя удоволствие да помагам на хората да се развиват”, казва Лоран Тили.

Пред него не стои задачата да създаде талантлив състав. Такъв вече съществува. В него са Ървин Нгапет, Бенжамен Тониути, Женя Гребенников и собственият му син Кевин Тили, а малко по-късно към тях се присъединяват Антоан Бризар, Жан Патри, Бартелеми Шиненйезе, Тревор Клевено и други волейболисти, които ще се превърнат във водещи фигури на едно изключително поколение.

Французите разполагат с качества да победят всеки съперник, но им липсват постоянство и увереност в решаващите моменти. Задачата на Тили е не да добави още талант, а да даде посока на вече съществуващия и да убеди играчите, че мястото им е сред световния елит.

Вместо да налага еднакъв модел на поведение, той създава среда, в която различните характери могат да съжителстват. Всеки запазва индивидуалността си, но се научава да я поставя в служба на общата цел. Нгапет остава импулсивният творец, Тонюти – спокойният организатор, а Гребенников – емоционалният двигател в защита. Тили не се опитва да ги промени, а да превърне различията им в предимство.

Тази свобода върви с ясно разпределена отговорност. Състезателите не чакат треньорът да реши всеки проблем вместо тях, а постепенно изграждат собствена вътрешна устойчивост. Така отборът започва да се справя и в моменти, в които играта не върви по план.

Резултатите идват още през 2015 година, когато Франция печели първата европейска титла в историята си. Успехът променя не само мястото ѝ на международната сцена, но и начина, по който самите играчи възприемат възможностите си. Следват триумфи в Световната лига и Лигата на нациите, а победите постепенно престават да бъдат изненада и се превръщат в очакване.

Най-трудният момент настъпва на олимпийския турнир в Токио. Франция започва колебливо и след загубата от Съединените щати мястото ѝ сред претендентите за медал изглежда несигурно. В съблекалнята обаче няма паника. Тили не търси оправдания и не превръща поражението в драма. Той запазва вниманието на отбора върху следващата задача.

На четвъртфинала срещу действащия световен шампион Полша французите показват хладнокръвието, натрупано през годините съвместна работа. След драматичната победа с 3:2 гейма пътят към върха вече изглежда напълно реален. Следват успехи срещу Аржентина на полуфинала и срещу Русия в решителния мач. Когато последната топка пада в полето на съперника, Франция за първи път става олимпийски шампион.

За Тили този триумф има и лично измерение. Той печели титлата редом до сина си Кевин, с когото през годините внимателно разделят семейната връзка от професионалните си отношения в националния отбор.

След два олимпийски цикъла Лоран Тили решава, че е настъпил моментът да се отдръпне. Убеден е, че дори най-успешният състав има нужда от нов глас, за да продължи да се развива.

След оттеглянето на Тили Франция не губи инерцията си. След краткия период, в който начело на отбора е Бернардо Резенде, Андреа Джани извежда "петлите" до втора поредна олимпийска титла в Париж през 2024 година. Така става ясно, че основите, положени през предходното десетилетие, остават достатъчно здрави, за да носят успех и след смяната на поколенията и треньорите.

Японското предизвикателство

След като оставя Франция на върха на световния волейбол, Тили насочва вниманието си към нова среда. Следващата спирка е Страната на изгряващото слънце – национален тим, който вече се е утвърдил сред най-силните в света и е готов да направи следващата крачка.

Японският волейбол обаче далеч не е непозната територия за французина. Още преди да поеме националния отбор, в продължение на пет сезона той води един от най-успешните клубове в страната – Осака Блутеон, известен доскоро като Панасоник Пантерс.

Когато приема предложението на Японската волейболна федерация, Тили отлично знае, че не започва от нулата. Под ръководството на Филип Блен Япония вече е възстановила своята идентичност. Новият селекционер не идва, за да прави революция, а да надгради постигнатото и да приближи отбора до големите титли. Той насърчава по-голяма увереност в решаващите моменти, свобода при вземането на решения и по-активно използване на целия състав.

Лидерът на националния тим остава Юки Ишикава – дългогодишният капитан и естествената връзка между отбора, изграден от Филип Блейн, и новия етап под ръководството на Лоран Тили. Около него се утвърждава поколение, което все по-смело поема водещи роли.

Най-яркият пример е Ран Такахаши. По време на предварителната фаза на последното издание на Лигата на нациите той извежда Япония с капитанската лента, докато Ишикава получава възможност да се възстанови и да съхрани силите си за Финалната осмица. Такахаши се справя убедително с отговорността и е избран за най-полезен играч на една от седмиците в турнира – знак за нарастващото му значение в състава.

Наред с него все по-важна роля имат Кенто Мияура, Кай, Томита, Онодера и Мураяма, докато Юджи Нишида, Масахиро Секита и Томохиро Ямамото продължават да бъдат сред опорните фигури. Балансът между утвърдените лидери и състезателите, готови да поемат повече отговорност, дава на Япония дълбочина, която дълго ѝ е липсвала.

Тук ясно личи една от най-характерните идеи на Тили. Той не подготвя само шестима титуляри, а цял състав от играчи, готови да започнат всеки мач или да променят хода му от резервната скамейка. Големите турнири не се печелят единствено със силна стартова шестица, а с колектив, в който всеки разбира ролята си и е готов да я изпълни в точния момент.

Дали този път ще отведе “Самураите” до световна или олимпийска титла, предстои да разберем. Едно обаче вече е ясно – независимо къде работи, Лоран Тили остава верен на основните си принципи. За него най-силните отбори се изграждат не само с талант, а с доверие, споделена отговорност и усещането, че всеки има значение за общата цел.

Може би именно затова играчите му говорят за него не само като за успешен треньор, а като за човек, който им е помогнал да разкрият най-доброто от себе си. Франция вече показа докъде може да стигне един отбор, повярвал в тази философия. Предстои да видим какъв ще бъде нейният японски прочит.

Катерина Морси, BGvolleyball.com

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