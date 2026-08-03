Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Джанлоренцо Бленджини събра състава за Евроволей 2026

Джанлоренцо Бленджини събра състава за Евроволей 2026

  • 3 авг 2026 | 11:43
  • 1753
  • 1

Българският национален отбор по волейбол започва своята подготовка за предстоящото Европейско първенство, на което страната ни е един от четирите съдомакини.

Заедно с Италия, Финландия и Румъния, България ще бъде домакин на престижната континентална надпревара, която ще се проведе между 9 и 26 септември.

Докато финалните фази на шампионата ще се играят на Апенините, столичната „Арена София“ ще посрещне всички мачове от Група В, където е поставена България, както и два елиминационни сблъсъка, по един от 1/8-финалите и 1/4-финалите.

България спечели повече пари от Бразилия и Франция във VNL
България спечели повече пари от Бразилия и Франция във VNL

България оглавява Група В, в която още са включени действащият европейски шампион Полша, както и отборите на Украйна, Португалия, Северна Македония и Израел.

България остава №9 в световната ранглиста, Полша продължава да е №1
България остава №9 в световната ранглиста, Полша продължава да е №1

Основната част от подготовката на националите ще протече в спортния комплекс „СамЕлион“ в Самоков под ръководството на италианския селекционер Джанлоренцо Бленджини.

Като част от подготовката си, българските волейболисти ще проведат 4 контролни срещи. На 25 и 26 август в Самоков ще гостува Чехия.

В началото на септември, на 1-ви и 2-ри, тимът на Бленджини ще премери сили със Сърбия в два спаринга в София.

Тренировъчният лагер започва днес с 15 състезатели, като окончателният състав за първенството ще включва 14 волейболисти.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Бивш национал става част от треньорския екип на Lion Hearts Volleyball Academy

Бивш национал става част от треньорския екип на Lion Hearts Volleyball Academy

  • 3 авг 2026 | 08:54
  • 760
  • 0
Камил Семенюк: Трудно е да се опише, има много емоция

Камил Семенюк: Трудно е да се опише, има много емоция

  • 2 авг 2026 | 19:46
  • 767
  • 0
Никола Гърбич: VNL не е най-важният турнир, който можем да спечелим, но начинът, по който го направихме, е наистина впечатляващ

Никола Гърбич: VNL не е най-важният турнир, който можем да спечелим, но начинът, по който го направихме, е наистина впечатляващ

  • 2 авг 2026 | 19:39
  • 1485
  • 0
България остава №9 в световната ранглиста, Полша продължава да е №1

България остава №9 в световната ранглиста, Полша продължава да е №1

  • 2 авг 2026 | 19:18
  • 1911
  • 0
Мони Николов 6-и при разпределителите в Лигата на нациите

Мони Николов 6-и при разпределителите в Лигата на нациите

  • 2 авг 2026 | 18:41
  • 1523
  • 1
Трима българи в Топ 10 на сервис във VNL

Трима българи в Топ 10 на сервис във VNL

  • 2 авг 2026 | 18:10
  • 1594
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски научи потенциалните си съперници за плейофа в Шампионска лига - отборите са сериозни

Левски научи потенциалните си съперници за плейофа в Шампионска лига - отборите са сериозни

  • 3 авг 2026 | 09:35
  • 30204
  • 47
Динамо (Загреб) сред потенциалните съперници на ЦСКА в плейофите на Лига Европа

Динамо (Загреб) сред потенциалните съперници на ЦСКА в плейофите на Лига Европа

  • 3 авг 2026 | 09:35
  • 15902
  • 29
Бенфика и Бешикташ са сред възможните противници на ЦСКА 1948 в Лигата на конференциите

Бенфика и Бешикташ са сред възможните противници на ЦСКА 1948 в Лигата на конференциите

  • 3 авг 2026 | 09:45
  • 6238
  • 1
България спечели повече пари от Бразилия и Франция във VNL

България спечели повече пари от Бразилия и Франция във VNL

  • 3 авг 2026 | 11:08
  • 3618
  • 3
Здрав сблъсък между Спартак (Варна) и Локо (Пд) в дебюта на Ясен Петров

Здрав сблъсък между Спартак (Варна) и Локо (Пд) в дебюта на Ясен Петров

  • 3 авг 2026 | 07:17
  • 5936
  • 9
ЦСКА предлага нов договор на Лапоухов

ЦСКА предлага нов договор на Лапоухов

  • 3 авг 2026 | 07:54
  • 9618
  • 22