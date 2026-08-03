Джанлоренцо Бленджини събра състава за Евроволей 2026

Българският национален отбор по волейбол започва своята подготовка за предстоящото Европейско първенство, на което страната ни е един от четирите съдомакини.

Заедно с Италия, Финландия и Румъния, България ще бъде домакин на престижната континентална надпревара, която ще се проведе между 9 и 26 септември.

Докато финалните фази на шампионата ще се играят на Апенините, столичната „Арена София“ ще посрещне всички мачове от Група В, където е поставена България, както и два елиминационни сблъсъка, по един от 1/8-финалите и 1/4-финалите.

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България оглавява Група В, в която още са включени действащият европейски шампион Полша, както и отборите на Украйна, Португалия, Северна Македония и Израел.

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Основната част от подготовката на националите ще протече в спортния комплекс „СамЕлион“ в Самоков под ръководството на италианския селекционер Джанлоренцо Бленджини.

Като част от подготовката си, българските волейболисти ще проведат 4 контролни срещи. На 25 и 26 август в Самоков ще гостува Чехия.

В началото на септември, на 1-ви и 2-ри, тимът на Бленджини ще премери сили със Сърбия в два спаринга в София.

Тренировъчният лагер започва днес с 15 състезатели, като окончателният състав за първенството ще включва 14 волейболисти.

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