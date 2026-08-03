Лубе задържа капитана си Фабио Балазо до 2029 година

Капитанът вижда бъдещето си само в червено и бяло! Волейболният клуб А.С. Волей Лубе удължи договора на своето либеро Фабио Балазо. В навечерието на 9-ия си сезон в Чивитанова Марке и с контракт, който изтичаше през 2027 г., италианският национал показа силна мотивация да постигне споразумение с вицешампионите на Италия до 2029 г., слагайки край на всички пазарни спекулации.

След участието си в Лигата на нациите с националния отбор на Италия, звездата от региона Венето потвърди желанието си да свърже бъдещето си още по-трайно с цветовете на клуба, с който е печелил трофеи в Италия, Европа и света.

Спечелени титли

След първата част от кариерата си, прекарана в Падуа (между Серия А2 и Суперлигата) с отбора на родния си град, състезателят, роден през 1995 г. и висок 178 см, пристига в Лубе Волей през сезон 2018/19. С тима той печели Шампионска лига (2019), Световно клубно първенство (2019), три Купи на Италия (2020, 2021 и 2025) и три титли на страната (2019, 2021 и 2022). Един отличен баланс, допълнен от успехите с националния отбор – два златни медала от световни първенства (2022 и 2025) и злато от европейско първенство (2021), след като вече бе стъпвал на най-високото стъпало на подиума на Средиземноморските игри (2018).

„Горд съм и се чувствам привилегирован да продължа историята си с фланелката на Кучине Лубе Чивитанова“, заяви Фабио Балазо.

„Доверието, което клубът продължава да ми гласува, беше решаващо за това подновяване. Фактът, че Лубе все още вярва в моите качества, е важен стимул да преследвам нови успехи и ме прави истински щастлив. Когато получих предложението, ми отне много малко време да реша: дълбоко съм свързан с клуба, с тази фланелка и с червено-белите фенове!“

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