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Катерина Попова се присъединява към първия отбор на шампиона Марица (Пловдив)

  • 3 авг 2026 | 12:38
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Катерина Попова се присъединява към първия отбор на българския волейболен първенец при жените Марица (Пловдив), съобщиха от клуба.

Родената на 2 март 2009 година в Пловдив състезателка играе като посрещач и преминава през всички възрастови групи в школата на "жълто-сините".

Тя е шампион на България с отборите на Марица до 16, 18 и 20 години, като има още сребърен медал с U18 и бронзови отличия с U16 и U20. През сезон 2025/2026 Попова е отличена и с индивидуалната награда за най-полезен състезател на финалите при U18.

Тя има и опит в женския волейбол, след като два сезона е част от състава на Марица 2022 (Пловдив) в Национална волейболна лига (НВЛ).

Посрещачката има участия и с националните отбори на България при девойките. Като част от тима до 18 години тя печели златен медал на Балканиадата и завършва на шесто място на Европейското първенство.

"След годините на развитие в школата и първите стъпки при жените, Катерина Попова получава своя шанс да бъде част от женския отбор на Марица. През сезон 2026-2027 тя ще носи жълто-синия екип с номер 11 и ще бъде част от състава за битките в Шампионската лига, Националната волейболна лига и Купа България.

Още един талант от школата на Марица прави важна крачка напред по своя волейболен път.

Пожелаваме на Катерина здраве, увереност и много успехи с шампионския екип", написаха от клуба.

В първия отбор на Марица през новия сезон ще играе и либерото Мария-Магдалена Недялкова.

Европейската шампионка Мария-Магдалена Недялкова е новото попълнение в женския отбор на Марица
Европейската шампионка Мария-Магдалена Недялкова е новото попълнение в женския отбор на Марица
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