Катерина Попова се присъединява към първия отбор на шампиона Марица (Пловдив)

Катерина Попова се присъединява към първия отбор на българския волейболен първенец при жените Марица (Пловдив), съобщиха от клуба.
Родената на 2 март 2009 година в Пловдив състезателка играе като посрещач и преминава през всички възрастови групи в школата на "жълто-сините".
Тя е шампион на България с отборите на Марица до 16, 18 и 20 години, като има още сребърен медал с U18 и бронзови отличия с U16 и U20. През сезон 2025/2026 Попова е отличена и с индивидуалната награда за най-полезен състезател на финалите при U18.
Тя има и опит в женския волейбол, след като два сезона е част от състава на Марица 2022 (Пловдив) в Национална волейболна лига (НВЛ).
Посрещачката има участия и с националните отбори на България при девойките. Като част от тима до 18 години тя печели златен медал на Балканиадата и завършва на шесто място на Европейското първенство.
"След годините на развитие в школата и първите стъпки при жените, Катерина Попова получава своя шанс да бъде част от женския отбор на Марица. През сезон 2026-2027 тя ще носи жълто-синия екип с номер 11 и ще бъде част от състава за битките в Шампионската лига, Националната волейболна лига и Купа България.
Още един талант от школата на Марица прави важна крачка напред по своя волейболен път.
Пожелаваме на Катерина здраве, увереност и много успехи с шампионския екип", написаха от клуба.
В първия отбор на Марица през новия сезон ще играе и либерото Мария-Магдалена Недялкова.