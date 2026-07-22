Атлетик надви Левски (Карлово)

Атлетик (Куклен) спечели с 2:1 срещу гостуващия му Левски (Карлово) в приятелска среща. Васил Йорданов даде преднина на домакините. Рангел Игнатов възстанови равенството от дузпа. С попадение на Юлиян Романов, Атлетик достигна до успеха.
Левски пречупи шампиона на Румъния и е на крачка от третия квалификационен кръг в Шампионската лига
Атлетик (Куклен) спечели с 2:1 срещу гостуващия му Левски (Карлово) в приятелска среща. Васил Йорданов даде преднина на домакините. Рангел Игнатов възстанови равенството от дузпа. С попадение на Юлиян Романов, Атлетик достигна до успеха.