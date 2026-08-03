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Добруджа запазва диагонал и либеро

  • 3 авг 2026 | 17:20
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Добруджа запазва диагонал и либеро

Диагоналът Мартин Вълев и либерото Георги Бойчев ще продължат да защитават цветовете на Добруджа 07 (Добрич) и през новия сезон, обявиха от клуба.

Мартин Вълев се присъедини към клуба през 2023 година от Елит (Силистра). Роденият през 2005-а година състезател дебютира за мъжкия тим в efbet Супер Волей през сезон 2024/2025, а през изминалата кампания бе основният реализатор на отбора, спечелил шампионската титла във Висшата лига.

С екипа на Добруджа Вълев спечели бронзов медал от Държавното първенство за юноши старша възраст през 2024 година, а това лято бе част от националния отбор на България до 22 години, който участва на Европейското първенство.

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Георги Бойчев, юноша на клуба, също ще бъде част от мъжкия състав и през новия сезон. 17-годишното либеро направи първите си стъпки в efbet Супер Волей още като юноша, а през изминалия сезон бе основна фигура в отбора, който спечели шампионската титла във Висшата лига.

Бойчев е двукратен бронзов медалист с Добруджа 07 на Държавните първенства – при юношите до 18 години (2023) и до 20 години (2024), като във втория случай бе отличен и за най-добро либеро на финалния турнир.

Добричлията бе титуляр за националния отбор на България до 17 години на Световното първенство през 2024-а, а в момента е част от националния тим до 20 години, който ще участва в квалификациите за Европейското първенство в България (25–29 август).

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