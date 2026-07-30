Венцислав Рагин отново ще играе за Добруджа

Венцислав Рагин отново е част от Добруджа 07. Централният блокировач се завръща в редиците на добричкия клуб и отново ще облече "зелено-жълтия" екип.

Рагин е добре познато име за феновете на Добруджа 07. Той бе част от историческия състав, който през 2015 г. спечели първата Купа на България в историята на клуба. През сезон 2020/2021 отново защитаваше цветовете на тима и достигна до финал за Купата на България.

За последно 34-годишният волейболист игра за Нефтохимик, с който също спечели Купата на България.

В богатата си кариера има още две отличия от турнира с отбора на Хебър. Носил е екипите още на Славия, Левски, Монтана, Берое, румънския Томис, както и на катарските Полис и Ал Раян, с който става шампион на Катар.

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