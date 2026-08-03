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Юношите на България започнаха с убедителна победа на Световното до 14 г.

  • 3 авг 2026 | 17:12
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Юношите на България започнаха с убедителна победа на Световното до 14 г.

Националният отбор на България за юноши до 14 години стартира с убедителен успех на Световното първенство в тази възраст, което започна днес в Простейов (Чехия). В шампионата участват 16-те най-добри отбора в света, които са разпределени в четири групи по четири тима, а първите два от всяка група ще се класират за четвъртфиналите.

България попадна в група А заедно с отборите на Япония, Швейцария и Мароко.

В първата си среща българчетата се наложиха над Япония с 3:0 победи. Утре родните таланти ще играят срещу отбора на Мароко, който днес отстъпи на Швейцария с 1:2.

В първия мач на сингъл Александър Борисов победи Нанато Агуи с 6:3, 6:3, а след това Бруно Дженев осигури успеха на България след победа с 6:4, 4:6, 10:3 над Рьома Хотелие.

В срещата на двойки Борисов и Дженев показаха страхотен характер и се наложиха с 6:4, 3:6, 14:12 над Нанато Агуи и Саку Агуи, като спасиха два мачбола в полза на японците в шампионския тайбрек.

България е в състав: Бруно Дженев (ТК „Макс Про 2020", Пловдив), Александър Борисов (ТК „Макс Про 2020", Пловдив) и Емил Алексиев (ТК „Виа Тенис Стар", София), с капитан Серафим Грозев.

България участва за четвърти път на Световно първенство за юноши до 14 години.

Най-доброто ни представяне е през 2019 г., когато в състав Илиян Радулов, Адриано Дженев и Виктор Марков националният ни отбор завърши на пето място. Последното участие на България беше през 2022 г., когато завършихме на седмо място в състав Иван Иванов, Димитър Кисимов и Станислав Косев.

Класирането за Световното първенство е поредното доказателство за високото ниво на българския юношески тенис и отличната работа с младите таланти, които заслужено намериха място сред най-силните отбори в света.

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