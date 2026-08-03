Арина Сабаленка има огромни надежди за сезона на твърди кортове

Водачката в световната ранглиста Арина Сабаленка заяви, че е обнадеждена преди Откритото първенство на САЩ след редица от разочароващи за нея резултати на турнирите от Големия шлем по-рано тази година,

28-годишната представителка на Беларус не успя да стигне до четвъртфиналите на „Уимбълдън“ миналия месец и загуби на четвъртфиналите на Откритото първенство на Франция през юни. През януари Сабаленка допусна поражение на финала на Откритото първенство на Австралия.

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„Имам огромни надежди“, разкри тенисистката в Торонто, завръщайки се на твърди кортове за надпреварата в Канада, където ще изиграе първия си мач във вторник.

„Не бих казала, че клеят и тревата бяха чак толкова лоши. Опитвах няколко неща, но те не се развиха по начина, по който очаквах. Сега някак се върнах обратно към основата и наистина се надявам, че всичко отново ще бъде добре на твърди кортове“, продължи Арина Сабаленка, цитирана от Ройтерс.

Тя каза още, че подготовката за Откритото първенство на САЩ може да бъде трудна за тенисистите, особено за тези, които са напреднали много в предишните турнири.

Джокович и Сабаленка ще играят заедно на US Open

„Ако стигнеш далеч на трева, после се чувстваш наистина уморен и не си в състояние да покажеш добър тенис“, заяви Сабаленка, преди да добави през смях: „Но тази година не се представих добре, така че съм тук.“

Тенисистката призна, че е в добро настроение след така необходимата ѝ почивка и „е страдала физически и психически по време на летния период, но е нетърпелива да се върне на корта.“

За нея предстои играе с Новак Джокович на смесени двойки на надпреварата от Големия шлем в Ню Йорк.

„Доста съм развълнувана. Мисля, че ще бъде забавно. Да играеш с Новак винаги е забавно. Гоним титлата, това е нашата цел - вярвам в това, така че... ще бъде забавно и интензивно“, коментира Сабаленка.

На въпрос за актуализираната политика за допустимост на WTA, която ще изисква от състезателите да преминат еднократен генетичен тест, за да се състезават при жените, Арина Сабаленка отговори, че я подкрепя: „Мисля, че е наистина важно да запазим справедливостта. Очевидно е, че биологично мъжете са много по-силни от жените, така че смятам, че не би било честно жената да се състезава срещу мъж.“

През декември Сабаленка загуби с 3:6, 3:6 от Ник Кирьос в демонстративен мач в Дубай, който критиците определиха като рекламен трик, рискуващ да омаловажи женския тенис.

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