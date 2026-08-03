Андреев също с победа в Пловдив

Адриан Андреев, Георги Георгиев и Джордж Лазаров се класираха за втория кръг на квалификациите на международния турнир по тенис на клей от сериите "Чалънджър 50" в Пловдив с награден фонд 56 700 евро. Надпреварата започна днес на кортовете на ТК „Локомотив“.

В последния мач за деня Адриан Андреев победи Клеман Ролан дьо Равел (Франция) с 6:4, 6:1 за час и 32 минути.

25-годишният българин спечели първия сет с единствен пробив в петия гейм. Във втората част Андреев поведе с 2:0, а след 2:1 спечели четири поредни гейма за крайното 6:1.

За място в основната схема Андреев ще играе срещу Карлес Кордоба (Испания).

По-рано днес Георги Георгиев и Джордж Лазаров също записаха победи в квалификациите.

Димитър Кисимов отстъпи с 1:6, 7:6(8), 0:6 пред Щефан Хайта (Румъния). Александър Толев загуби със 7:5, 0:6, 1:6 от Драгош Николае Казаку (Румъния). Динко Динев претърпя поражение с 4:6, 4:6 от Валентин Басел (Аржентина), а Виктор Марков загуби с 1:6, 1:6 от Карлес Кордоба (Испания).

Четирима българи ще стартират директно в основната схема. Пьотр Нестеров намери място по ранкинг, а с „уайлд кард“, предоставени от Българската федерация по тенис, ще участват Иван Иванов, Александър Василев и Янаки Милев.

Срещите на Янаки Милев и Александър Василев попаднаха в програмата за утрешния ден.

Входът за всички мачове е свободен.

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Снимки: Imago