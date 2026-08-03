Григор Димитров продължава да се изкачва в световната ранглиста

Григор Димитров продължава да се изкачва в световната ранглиста на АТР. При обновяването на класацията днес най-добрият български тенисист отбеляза прогрес с три позиции и вече е под №137 с актив от 432 точки.

От няколко дни Димитров е в САЩ и се подготвя за участието си на турнира от сериите “Мастърс 1000” в Синсинати, за който получи “уайлд кард”. Надпреварата ще се проведе от 13 до 23 август и е с награден фонд 9 415 725 долара.

Григор се подготвя за Синсинати с фитнес, джип и хидроплан

Синсинати има специално място в сърцето на Григор Димитров. В Охайо през 2017 година той вдигна шампионския трофей - единствената му “Мастърс” титла до този момент.

Втората ракета на България Пьотр Нестеров падна с четири места до №364 с актив от 138 точки.

Отстъпление бележат и другите ни тенисисти в Топ 1000, с изключение на Динко Динев. Димитър Кузманов загуби три позиции и е №378, Александър Донски отстъпи с 13 места до №551, шампионът при юношите на Уимбълдън и US Open за 2025 г. Иван Иванов направи две крачки назад до №563, а подгласникът му в Откритото първенство на САЩ Александър Василев се смъкна с три позиции до №567. Динко Динев единствен от българите прогресира - с четири места до №796.

В челото на класацията също има промени. Лидер продължава да бъде Яник Синер, но Карлос Алкарас измести Александър Зверев от втората позиция. Даниил Медведев напредна с едно място - со №6, изпреварвайки Алекс де Минор. Флавио Коболи и Тейлър Фриц също направиха крачка нагоре за осма и девета позиция, измествайки Бен Шелтън, който затваря топ 10.

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