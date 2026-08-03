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Дъжд развали финалите във Вашингтон

  • 3 авг 2026 | 14:15
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Дъжд развали финалите във Вашингтон

Дългоочакваният финал между Тейлър Фриц и Рафаел Ходар на турнира във Вашингтон беше отложен за понеделник заради дъжд. Срещата няма да започне преди 20:00 часа българско време.

Поставеният под №3 Фриц и 19-годишната звезда от програмата #NextGenATP Ходар спечелиха полуфиналите си в три сета в събота и трябваше да се изправят един срещу друг във финала в неделя следобед. Дъждът във Вашингтон обаче не позволи двубоят да започне.

Това ще бъде втората среща между Фриц и Ходар в серията Lexus ATP Head2Head. Американецът спечели първия им сблъсък по-рано тази година в Делрей Бийч със 7:6(4), 6:4.

Фриц се стреми към първата си титла от ATP тура през сезона, докато Ходар ще преследва своята втора, след като триумфира в Маракеш.

Испанският тийнейджър вече си гарантира, че в понеделник ще се изкачи до рекордното в кариерата си 15-о място в световната ранглиста, дори ако загуби от Фриц във финала. При победа Ходар ще се придвижи до №12 в света.

Финалът на сингъл при мъжете ще се проведе след двубоя за титлата при жените. Американската звезда Джесика Пегула води срещу Александра Еала с 6:4, 1:2, а доиграването на срещата им е насрочено да започне в 19:00 часа българско време.

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